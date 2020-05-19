Пенсии в Украине будут рассчитывать по-новому

Отныне рассчитывать пенсии в Украине будут по-новому. Пенсионный фонд Украины утвердил новый показатель средней зарплаты, который повлияет на расчет размера пенсии, сообщают в пресс-службе.

Так, показатель средней зарплаты, который учитывают при исчислении пенсионных выплат за март 2020 года, теперь составляет 9905 грн 39 коп. Напомним, в среднем, размер выплаты вырастет на 216 грн в месяц.

Ранее мы сообщали, что пенсионный фонд заявил, что начал выплачивать дополнительные 500 гривен пенсионерам старше 80 лет. Также в организации сообщили, что размер надбавки к пенсии может быть и больше. Об этом сообщили на официальном сайте Пенсионного фонда Украины. Минимальный размер пенсии для пенсионеров со стажем более 20 лет для женщин и более 25 лет для мужчин должен составлять 2600 гривен, поэтому размер ежемесячной надбавки к пенсии может быть и больше 500 гривен.

Также мы писали, что индексацию пенсий украинцев, которая была запланирована на март нынешнего года, похоже, перенесли под выборы – на сентябрь. По крайней мере, такие выводы можно сделать из информации, размещенной на сайте Кабмина. Эксперты высказали изданию "Комментарии" свое мнение о такой отсрочке, а также о том, есть ли вероятность, что при переформатировании правительства индексация произойдет весной, а не осенью.

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