Индексация пенсий в Украине: эксперты рассказали, когда украинцам могут пересчитать пенсии





Индексацию пенсий украинцев, которая была запланирована на март нынешнего года, похоже, перенесли под выборы – на сентябрь. По крайней мере, такие выводы можно сделать из информации, размещенной на сайте Кабмина. Эксперты высказали изданию "Комментарии" свое мнение о такой отсрочке, а также о том, есть ли вероятность, что при переформатировании правительства индексация произойдет весной, а не осенью.

Сейчас не до пенсий

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний уверен, что главе Кабмина Алексею Гончаруку сейчас точно не до пенсий. А потому, на брифинге, который вчера дал премьер-министр, вопросы пенсий прозвучал вскользь, отмечает эксперт. Но и из этих слов стало понятно, что правительство не планирует рассматривать рост пенсий, ни в марте, ни вообще весной.

"Согласно стратегии роста пенсий, которую озвучила министр социальной политики Юлия Соколовская, разработана программа до 2023 года. По ее словам, за этот период пенсия должна вырасти на 1200 гривень. Однако, пожилым людям, которые получают пенсию нужно жить сегодня, – подчеркивает Подорожний. – Разнообразные планы и программы их интересуют меньше всего – по понятным причинам. Так вот, согласно этой стратегии, повышения пенсий должно состояться под местные выборы, в октябре текущего года. И их рост составит лишь 216 гривень. Эта сумма, учитывая, что средняя пенсия в Украине около 3000 гривен, меньше обещания правительства провести индексацию на уровне 10%".

По словам эксперта, причина переноса повышения пенсий банальна – правительство провалило экономическую политику.

"Падение промышленного производства, игра в пирамиду ОВГЗ, провал переговоров с МВФ, – перечисляет Подорожний. – И, как следствие, колоссальные суммы недополучения в госбюджет и Пенсионный фонд. И то, что, начиная с марта, правительство должно осуществлять пиковые выплаты по внешним заимствованиям, не добавляет Кабмину уверенности в завтрашнем дне".

При этом, подчеркивает кандидат философских наук, вопрос пенсий – это не просто прихоть правительства.

"Напомню, что правительство не по собственному желанию повышает или снижает пенсии. Фактически, сейчас происходит нарушение закона, ведь на сегодня отсутствует постановление Кабимна о росте пенсий, на основании чего Пенсионный фонд мог бы осуществить перерасчет, – поясняет политтехнолог. – Даже министр соцполитики признала, что перерасчет пенсий на этот год заложен в госбюджет, а планово это должно было состояться в марте".

Ситуация для украинских пенсионеров неутешительная, резюмирует Подорожний: "Оказывается, "просто перестать воровать" – лишь лозунг, а неумение управлять государством – диагноз".

Истинное лицо социальной политики в Украине

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что появившаяся информация о переносе индексации пенсий отображает истину соцполитику нынешней власти.

"Среди избирателей Зеленского было немало пенсионеров, которые надеялись не просто на новое лицо, но и на новое качество социальной политики. На то, что эта власть будет более гуманна, чем предшественники. Представлю их разочарование. Мы слышали от этого правительства какие-то бредовые идеи об аэропортах в каждой области, какие-то нереальные морские проекты. А соцполитика была заброшена. Как и промышленная политика", – говорит экономист.

Алексей Плотников не уверен, что анонсируемое переформатирование Кабмина что-то улучшит.

"Есть данные, что новым министром соцполитики может стать человек, ратующий за повышение пенсионного возраста и прочие антисоциальные моменты, – отмечает эксперт. – Что касается индексации пенсий, то она, скорее всего, произойдет именно осенью – под местные выборы. К тому времени рейтинги действующей власти будут еще более низкими, а так их попытаются приподнять. Ну и бюджет, опять же, сэкономят".

Задабривание украинцев

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена: с точки зрения политтехнологий, повышать (индексировать) пенсии, когда в один месяц придет не только определенная сумма, но и довесок в 150-300 гривень, – приоритетнее ближе к дате местных выборов.

"Пенсионеры – самый стабильный электорат, регулярно и массово участвующий в голосовании. Он не успеет забыть и отблагодарит заветными "галочками" за партию власти, – поясняет Светлана Кушнир. – Но надо учитывать, что "сладкая конфетка" индексации пенсий – это не просто дань технологиям, а срочная необходимость. В структуре избирателей партии "Слуга народа" наименьший удельный вес занимают как раз люди возрастной категории 55+… И соответствующий шаг правительства, поднимающего пенсии, – это реверанс в сторону пенсионеров, дополнительный мобилизирующий фактор, который может дать в общую копилку от 2 до 5%. То есть, лучше этот инструмент "поощрения" приберечь на выборы".

Возвращаясь к реалиям госбюджета, следует отметить, что денег на полноценную индексацию сейчас попросту нет, подчеркивает политэксперт. Пенсионный фонд балансирует на грани банкротства и дотируется государством. На этом фоне "слуги" всерьез говорят о ликвидации Пенсионного фонда и учреждении неких социальных льгот для пенсионеров, в связи с демографической катастрофой и оттоком трудоспособного населения за рубеж. Ведь уже сейчас на одного работающего приходится почти два пенсионера, и никакие отчисления с зарплат не спасают ситуацию.

"Именно этими причинами обусловлена отсрочка индексации, – подчеркивает Светлана Кушнир. – Ближе к лету может улучшиться ситуация с наполнением бюджета. А значит и деньги на индексацию смогут найти… Людям, выживающим на мизерные пенсии, можно лишь посочувствовать. Они, как часто бывает в Украине, стали разменной монетой в политических игрищах".

Ранее "Комментарии" писали, что в этом году правительство проведет индексацию пенсий, и, в среднем, размер выплаты вырастет на 216 грн в месяц.

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