От индексации размер пенсии вырастет, в среднем, на 216 грн в месяц – Соколовская

В этом году правительство проведет индексацию пенсий, и, в среднем, размер выплаты вырастет на 216 грн в месяц. О новой стратегии роста пенсий написала на своей странице в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.

Так, планируется постепенно повышать пенсии, чтобы до 2023-го года размер средней увеличился на 1200 грн. Как пояснила министр, дополнительное повышение будет осуществляться в несколько этапов ежегодно: в 2020 году - пожилые люди в возрасте от 80 лет будут получать больше на 700 грн/мес, далее надбавки ждут украинцев в возрасте от 78 лет, а потом – повысят выплаты пенсионерам от 75 лет.

"В этом году правительство также проведет индексацию пенсий и их размер вырастет (речь идет о возрасте 80+ - ред.). Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировал это на сентябрь, - отметила Соколовская. - В среднем, от индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес".



Напомним, с 1 марта украинские пенсионеры получили очередное повышение пенсий. В Минсоцполитики уверяют: добавили пенсии большинству из 11,3 миллиона нынешних пенсионеров (в марте 2019 году прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров). По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн, а с учетом индексации в 11% она вырастет более чем на 300 грн. Насколько пенсия успевает за ростом цен и тарифов, а также можно ли проводить индексацию чаще, эксперты рассказали изданию "Комментарии".





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