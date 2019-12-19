"ПриватБанк" подал новый иск против Коломойского на $600 миллионов

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Украинский банк "Приват" возбудил новое исковое заявление против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других ответчиков. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу государственного банка.
В документе, опубликованном на сайте "ПриватБанка", указано, что независимый наблюдательный совет и правление банка согласно закону обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить "возмещение убытков банка теми, кто эти убытки нанес".
По результатам дальнейшего анализа, "ПриватБанк" увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавэр в США и подал в суд дополненное исковое заявление.
Кроме того, банк продолжает подготовку к слушанию по существу своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса.
Иск подан в Окружной суд Тель-Авива, где и будет рассматриваться дальнейший процесс на сумму в 600 миллионов долларов США.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты, выступающие против олигарха Игоря Коломойского устроили шуточную инсталляцию у здания Киевского апелляционного административного суда, где проходит заседание по делу "ПриватБанка".
Новости партнеров
Новости