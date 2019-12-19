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"ПриватБанк" подал новый иск против Коломойского на $600 миллионов

Дело будет рассматриваться в Окружном суде Израиля

сегодня, 12:08
Автор:

• Екатерина Белоброва

Украинский банк "Приват" возбудил новое исковое заявление против  бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова,  а также других ответчиков. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу государственного банка.

В документе, опубликованном на сайте "ПриватБанка", указано, что независимый наблюдательный совет и правление банка согласно закону обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить "возмещение убытков банка теми, кто эти убытки нанес".

По результатам дальнейшего анализа, "ПриватБанк" увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавэр в США и подал в суд дополненное исковое заявление.

Кроме того, банк продолжает подготовку к слушанию по существу своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса.

Иск подан в Окружной суд Тель-Авива, где и будет рассматриваться дальнейший процесс на сумму в 600 миллионов долларов США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты, выступающие против олигарха Игоря Коломойского устроили шуточную инсталляцию у здания Киевского апелляционного административного суда, где проходит заседание по делу "ПриватБанка".

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/privatbank-podal-isk-kolomoyskomu-izraile-1576747775.html
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