Активисты о деле "ПриватБанка": "А давайте вы вернете нам 150 миллиардов долларов?"

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В Киеве продолжают рассматривать дело "ПриватБанка", из-за чего у здания Шестого апелляционного админсуда собрались активисты с требованием отменить решение предыдущей инстанции. Напомним, в апреле этого года служители Фемиды вынесли вердикт: отменить национализацию кредитно-финансового учреждения, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому.
Как передает с места событий корреспондент портала "Комментарии", сейчас активисты продолжают играть в игру, которую именовали "Беня". Тем, кто бросает дротики и попадает в белый сектор, вручают шоколадную гривню.
"Мы сегодня
собрались здесь, потому что считаем, что суды коррумпированы и выносят решения
в пользу Коломойского, - говорит активист Антон Швец, - Мы выступаем за то,
чтобы решение было принято в пользу государства, потому что ведь это наши
деньги были влиты в "ПриватБанк". Мы считаем, что олигархи не могут говорить,
мол, не совсем законно банк был выведен с рынка, и давайте его вернем. А
давайте вы вернете нам 150 миллиардов долларов?"
Швец и его единомышленники
уверены, что деньги, вложенные в "ПриватБанк", являются народными, поэтому они
и устроили акцию протеста. Впрочем, митинг, по его словам, носит исключительно
мирный характер.