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Активисты о деле "ПриватБанка": "А давайте вы вернете нам 150 миллиардов долларов?"

Активисты играют в "Беню" и зарабатывают шоколадные гривни

сегодня, 11:34
Автор:

• Елена Волкова

В Киеве продолжают рассматривать дело "ПриватБанка", из-за чего у здания Шестого апелляционного админсуда собрались активисты с требованием отменить решение предыдущей инстанции. Напомним, в апреле этого года служители Фемиды вынесли вердикт: отменить национализацию кредитно-финансового учреждения, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому.

Как передает с места событий корреспондент портала "Комментарии", сейчас активисты продолжают играть в игру, которую именовали "Беня". Тем, кто бросает дротики и попадает в белый сектор, вручают шоколадную гривню.

"Мы сегодня собрались здесь, потому что считаем, что суды коррумпированы и выносят решения в пользу Коломойского, - говорит активист Антон Швец, - Мы выступаем за то, чтобы решение было принято в пользу государства, потому что ведь это наши деньги были влиты в "ПриватБанк". Мы считаем, что олигархи не могут говорить, мол, не совсем законно банк был выведен с рынка, и давайте его вернем. А давайте вы вернете нам 150 миллиардов долларов?"

Швец и его единомышленники уверены, что деньги, вложенные в "ПриватБанк", являются народными, поэтому они и устроили акцию протеста. Впрочем, митинг, по его словам, носит исключительно мирный характер.