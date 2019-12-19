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В суд по делу "ПриватБанка" прибыл "Коломойский" в образе Санта-Клауса, а активисты играют в «Беню»

Сегодня в апелляционном админсуде рассматривают дело о национализации "ПриватБанка"

сегодня, 11:05
Автор:

• Елена Волкова

Пока в Шестом апелляционном админсуде рассматривают апелляционную жалобу Украины касательно решения Окружного административного суда по делу "ПриватБанка", к  зданию суда прибыл так называемый Санта Клаус, который внешне похож на олигарха Игоря Коломойского.

Мужчина в шуточной манере, пародируя голос экс-владельца "ПриватБанка", пообщался с журналистами и активистами, которые выступают против возвращения банка олигарху. Пошутив, что перекинул им немного денег "на хату", "Санта" попрощался, вызвав волну смеха у собравшейся толпы. Как сообщает корреспондент портала "Комментарии", который находится на месте событий, после этого шоу активисты затеяли игру с бросанием дротиков, которую назвали "Беня". Те, кто лучше всех попадает в цель, получают призы.