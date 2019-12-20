SkyUp вновь станет летать в Словакию

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines возобновляет рейсы в Словакию. Перелеты будут осуществляться в рамках зимней полетной программы 2019-2020 гг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря. Частота рейсов составит два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. За билет в обе стороны с багажом придется выложить от 3,4 тыс. грн.

Ранее SkyUp Airlines сообщила о запуске в рамках летней навигации в марте-июне 2020 года рейсов из Харькова в Батуми, Тбилиси , Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль). Авиакомпания SkyUp осуществляет пассажирские рейсы по 47 направлениям, из которых 32 рейса введены на регулярной основе.

Как сообщал портал "Комментарии", летом 2020 года авиакомпания SkyUp запустит 4 новых рейса из Львова: лоукост будет летать в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.