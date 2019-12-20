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SkyUp вновь станет летать в Словакию

Перелеты в Словакию предусмотрены зимней полетной программой авиакомпании SkyUp

сегодня, 11:43
Автор:

• Сергей Медведев

Украинский авиаперевозчик  SkyUp Airlines возобновляет рейсы в Словакию. Перелеты будут осуществляться в рамках зимней полетной программы 2019-2020 гг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря. Частота рейсов составит два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. За билет в обе стороны с багажом придется выложить от 3,4 тыс. грн.  

Ранее SkyUp Airlines сообщила о запуске в рамках летней навигации в марте-июне 2020 года рейсов из Харькова в Батуми, Тбилиси , Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).  Авиакомпания  SkyUp осуществляет пассажирские рейсы по 47 направлениям, из которых 32 рейса введены на регулярной основе.

Как сообщал портал "Комментарии", летом 2020 года авиакомпания SkyUp запустит 4 новых рейса из Львова: лоукост будет летать в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/631583.html
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