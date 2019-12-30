В «Укрзализныце» рассказали о новогоднем подарке из США

"Укрзализныця" достигла соглашения с американской компанией General Electric о поставке 40 тепловозов, первые из них поступят в Украину уже в следующем году. Об этом сообщил глава "УЗ" Евгений Кравцов.



"Трехсторонний меморандум подписали только вместе с Министерством инфраструктуры Украины и GE. Новый востребованный подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и улучшит в целом операционную деятельность компании", - написал он в своем Facebook.



По словам Кравцова, 30 тепловозов GE, которые были поставлены в рамках первой партии, уже успешно работают в Украине и выполняют около 20% грузовой работы. Благодаря использованию американских тепловозом "УЗ" сэкономила на топливе около 100 млн грн.



При этом уже на первых локомотивах локализация производства должна составлять 15%.





Как сообщал сайт "Комментарии", "Укрзализныця" добавила в график 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники на популярных внутренних направлениях.

