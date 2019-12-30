Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 30.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В «Укрзализныце» рассказали о новогоднем подарке из США

УЗ благодаря американским локомотивам сэкономила на топливе около 100 млн грн

сегодня, 17:39
Автор:

• Мария Чиренко

"Укрзализныця" достигла соглашения с американской компанией General Electric о поставке 40 тепловозов, первые из них поступят в Украину уже в следующем году. Об этом сообщил глава "УЗ" Евгений Кравцов.

"Трехсторонний меморандум подписали только вместе с Министерством инфраструктуры Украины и GE. Новый востребованный подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и улучшит в целом операционную деятельность компании", - написал он в своем Facebook.

По словам Кравцова, 30 тепловозов GE, которые были поставлены в рамках первой партии, уже успешно работают в Украине и выполняют около 20% грузовой работы. Благодаря использованию американских тепловозом "УЗ" сэкономила на топливе около 100 млн грн.

При этом уже на первых локомотивах локализация производства должна составлять 15%.


Как сообщал сайт "Комментарии", "Укрзализныця" добавила в график 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники на популярных внутренних направлениях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...