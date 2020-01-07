IKEA выплатит 46 млн долларов за смерть малыша из-за падения комода

Шведский концерн IKEA и родители двухлетнего мальчика, погибшего от падения 32-килограммового комода, пришли к соглашению о компенсации. Об этом информирует DW.

Так, судебные тяжбы между компанией и семьей продолжаются уже более двух лет, с тех пор, как в 2017 году в Калифорнии погиб малыш Джозеф Дудек. Мальчику было два года, когда он умер в результате травм после упавшего на него комода Malm весом 32 кг. В суд родители подали заявление о том, что производитель не предупредил потребителей о рисках опрокидывания мебели и необходимости фиксирования ее к стене.

В итоге, компания согласилась заплатить пострадавшим компенсацию размером 46 млн долларов, отозвать марку "комодов-убийц" и больше информировать об угрозах, связанных с падением мебели. Отмечается, что в США известно о 186 случаях падения комодов этой серии, при этом, 91 из них – принес травмы детям. А в восьми случаях, к сожалению, был летальный исход.

Добавим, что родители умершего малыша решили пожертвовать 1 млн долларов организации, которая бы ужесточила меры тестирования мебели.

Ранее портал "Комментарии" писали, что IKEA выпустили новую коллекцию игрушек.