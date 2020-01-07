Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 07.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tur
Comm:Year
Comm:franchise
НОВОСТИ Все новости

IKEA выплатит 46 млн долларов за смерть малыша из-за падения комода

Судебное разбирательство между IKEA и родителями, ребенок которых погиб от падения мебели, длилось с 2017 года

сегодня, 21:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Шведский концерн IKEA и родители двухлетнего мальчика, погибшего от падения 32-килограммового комода, пришли к соглашению о компенсации. Об этом информирует DW.

Так, судебные тяжбы между компанией и семьей продолжаются уже более двух лет, с тех пор, как в 2017 году в Калифорнии погиб малыш Джозеф Дудек. Мальчику было два года, когда он умер в результате травм после упавшего на него комода Malm весом 32 кг. В суд родители подали заявление о том, что производитель не предупредил потребителей о рисках опрокидывания мебели и необходимости фиксирования ее к стене.

В итоге, компания согласилась заплатить пострадавшим компенсацию размером 46 млн долларов, отозвать марку "комодов-убийц" и больше информировать об угрозах, связанных с падением мебели. Отмечается, что в США известно о 186 случаях падения комодов этой серии, при этом, 91 из них – принес травмы детям. А в восьми случаях, к сожалению, был летальный исход.

Добавим, что родители умершего малыша решили пожертвовать 1 млн долларов организации, которая бы ужесточила меры тестирования мебели.

Ранее портал "Комментарии" писали, что IKEA выпустили новую коллекцию игрушек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/ikea-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82-46-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...