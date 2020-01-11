Сотрудникам McDonald`s могут запретить флиртовать и ходить в бары

Новое руководство корпорации McDonald`s Крис Кемпчински внес кардинальные изменения в корпоративную культуру.

По данным американского издания The Wall Street Journal, предыдущий гендиректор крупнейшей в мире сеть ресторанов быстрого питания допускал вечеринки в барах, флирт и ночное общение между сотрудниками. А вот, Кемпчински твердо решил это изменить, о чем он заявил своим сотрудникам на одной из встреч в США, посвященной культуре и ценностям компании. Как передает инсайдер, уже в этом месяце директор поделится с компанией некоторыми изменениями, внесенными в трудовые договора.

Напомним, в ноябре прошлого года корпорация McDonald`s уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц. В письме работникам он признал свою ошибку. Он также добавил, что руководство приняло верное решение о его увольнении.

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