«Укрзализныцю» хотят на 10 лет отдать в управление немецкому оператору

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.25
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Управление украинской компанией "Укрзализныця" в ближайшие 10 лет могут передать
немецкому оператору Deutsche Bahn. Об этом заявил премьер-министр Украины
Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе.
"Мы хотим отдать немцам в
управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным
решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение,
которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру,
к новым стандартам", - сказал Гончарук.
Также он отметил, что детали
сотрудничества еще не согласованы официально, но "политическое решение относительно этого уже
принято".
Напомним, вчера во время
Всемирного экономического форума в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn. Так, такое сотрудничество начали,
чтобы повысить качество железнодорожных перевозок в Украине, а также реформировать
управленческие механизмы "Укрзализныци".
Ранее "Комментарии" писали, что
Гончарук в Давосе назвал преимущества для потенциальных инвесторов Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости