«Укрзализныцю» хотят на 10 лет отдать в управление немецкому оператору

Управление украинской компанией "Укрзализныця" в ближайшие 10 лет могут передать немецкому оператору Deutsche Bahn. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе.

"Мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам", - сказал Гончарук.

Также он отметил, что детали сотрудничества еще не согласованы официально, но "политическое решение относительно этого уже принято".

Напомним, вчера во время Всемирного экономического форума в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn. Так, такое сотрудничество начали, чтобы повысить качество железнодорожных перевозок в Украине, а также реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци".

Ранее "Комментарии" писали, что Гончарук в Давосе назвал преимущества для потенциальных инвесторов Украины.

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