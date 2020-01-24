“Укрзализныця” будет под контролем государства

Сотрудничество Украины с Германией не предусматривает продажу или передачу в концессию “Укрзализныци”. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



По его словам, сотрудничество с Германией позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

Также он успокоил всех, что украинский перевозчик будет под контролем правительства и никто никуда его передавать не будет.

"Больше информации мы обнародуем 5 февраля, во время подписания Соглашения о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn”, - сказал Гончарук.

Как сообщало издание "Комментарии", управление украинской компанией "Укрзализныця" в ближайшие 10 лет могут передать немецкому оператору Deutsche Bahn.

Напомним, вчера во время Всемирного экономического форума в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn. Это сотрудничество начали, чтобы повысить качество железнодорожных перевозок в Украине, а также реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци".



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