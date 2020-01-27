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Компания Ахметова купила самый дорогой особняк в мире (фото, видео)

Покупка виллы бельгийского короля обошлась компании Ахметова в 200 млн евро

сегодня, 21:52
Автор:

• Таисия Ерохина

Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел виллу на Французской Ривьере за 200 млн евро у итальянского производителя напитков Campari. Информация об этом появилась сегодня в издании Financial Times.


Сообщается, что компания Ахметова купила особняк Villa Les Cèdres в городе Сен-Жан-Кап-Феррат, который в 2019 году объявил в продажу итальянский производитель напитков Campari. По данным издания, информацию о сделке подтвердил человек, ознакомившийся с соглашением. Однако издание не уточняет, что виллу олигарх купил для того, чтобы там жить или же проводить отдых.

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В компании Ахметова SCM Holdings Limited, в свою очередь, заявили, что рассматривают актив как долгосрочную инвестицию.

"Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, СМИ и транспорте", - говорится в сообщении.

Отметим, что Villa Les Cèdres площадью 18 тыс квадратных футов была построена в 1870 году. В ней проживал король Бельгии Леопольд II.

Ранее "Комментарии" писали, что в списке богатейших людей в мире сменился лидер.


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Источник: https://www.ft.com/content/0af836dc-4108-11ea-bdb5-169ba7be433d
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