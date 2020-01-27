Компания Ахметова купила самый дорогой особняк в мире (фото, видео)

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Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел виллу на Французской Ривьере за 200 млн евро у итальянского производителя напитков Campari. Информация об этом появилась сегодня в издании Financial Times.
Сообщается, что компания Ахметова купила особняк Villa Les Cèdres в городе Сен-Жан-Кап-Феррат, который в 2019 году объявил в продажу итальянский производитель напитков Campari. По данным издания, информацию о сделке подтвердил человек, ознакомившийся с соглашением. Однако издание не уточняет, что виллу олигарх купил для того, чтобы там жить или же проводить отдых.
В
компании Ахметова SCM Holdings Limited, в свою очередь, заявили, что рассматривают актив как долгосрочную инвестицию.
"Для
SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в
Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и
металлургии, энергетике, СМИ и транспорте", - говорится в сообщении.
Отметим,
что Villa Les Cèdres площадью 18 тыс квадратных футов была построена в 1870
году. В ней проживал король Бельгии Леопольд II.
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