Компания Ахметова купила самый дорогой особняк в мире (фото, видео)

Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел виллу на Французской Ривьере за 200 млн евро у итальянского производителя напитков Campari. Информация об этом появилась сегодня в издании Financial Times.





Сообщается, что компания Ахметова купила особняк Villa Les Cèdres в городе Сен-Жан-Кап-Феррат, который в 2019 году объявил в продажу итальянский производитель напитков Campari. По данным издания, информацию о сделке подтвердил человек, ознакомившийся с соглашением. Однако издание не уточняет, что виллу олигарх купил для того, чтобы там жить или же проводить отдых.





В компании Ахметова SCM Holdings Limited, в свою очередь, заявили, что рассматривают актив как долгосрочную инвестицию.



"Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, СМИ и транспорте", - говорится в сообщении.

Отметим, что Villa Les Cèdres площадью 18 тыс квадратных футов была построена в 1870 году. В ней проживал король Бельгии Леопольд II.

Ранее "Комментарии" писали, что в списке богатейших людей в мире сменился лидер.

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