В списке богатейших людей в мире сменился лидер

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Ежегодно журнал Forbes подсчитывает ориентировочный уровень доходов самых богатых людей в мире. Каждый раз данные хоть и не кардинально, но меняются, в и этом году в рейтинге новый безоговорочный лидер.
На протяжении двух предыдущих лет список Forbes возглавлял владелец компании Amazon Джефф Безос, но в 2020-м ему пришлось опуститься на вторую строчку. Самым богатым человеком на планете признан Бернар Арно — генеральный директор группы компаний LVMH, в которую входит много люксовых брендов (Louis Vuitton Moet Hennessy, Christian Dior и другие). Сообщается, что буквально на днях, 17 января акции его компании подорожали на 0,7%, а состояние Арно выросло на 1,9 млрд долларов. Сейчас оно оценивается в 116,5 миллиардов долларов.
Состояние Безоса эксперты оценили в 115,6 млрд долларов, а третью строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс с доходом в 110,6 млрд долларов. Также в пятерку лидеров вошли Уоррен Баффетт (90,6 млрд долларов) и Марк Цукерберг (82,2 долларов).
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд арестовал активы богатейшей женщины Африки.
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