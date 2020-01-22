В списке богатейших людей в мире сменился лидер

Ежегодно журнал Forbes подсчитывает ориентировочный уровень доходов самых богатых людей в мире. Каждый раз данные хоть и не кардинально, но меняются, в и этом году в рейтинге новый безоговорочный лидер.

На протяжении двух предыдущих лет список Forbes возглавлял владелец компании Amazon Джефф Безос, но в 2020-м ему пришлось опуститься на вторую строчку. Самым богатым человеком на планете признан Бернар Арно — генеральный директор группы компаний LVMH, в которую входит много люксовых брендов (Louis Vuitton Moet Hennessy, Christian Dior и другие). Сообщается, что буквально на днях, 17 января акции его компании подорожали на 0,7%, а состояние Арно выросло на 1,9 млрд долларов. Сейчас оно оценивается в 116,5 миллиардов долларов.

Состояние Безоса эксперты оценили в 115,6 млрд долларов, а третью строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс с доходом в 110,6 млрд долларов. Также в пятерку лидеров вошли Уоррен Баффетт (90,6 млрд долларов) и Марк Цукерберг (82,2 долларов).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд арестовал активы богатейшей женщины Африки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!