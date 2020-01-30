Закрытие игровых залов не коснулось только «Пари Матч» Швиндлермана – СМИ

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Распоряжение
Кабмина закрыть все игровые залы в стране не коснулось только компании "Пари
Матч", владельца которой Эдуарда Швиндлермана называются основным бенефициаром
принятия законопроекта о легализации азартных игр в Украине, пишет "Апостроф".
В статье
говорится, что владелец "Пари Матч" Эдуард Швиндлерман в схему по монополизации
рынка азартных игр вовлек главу фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию, а также
российского бизнесмена Бориса Баума.
"Журналисты
программы "Схемы" в своем расследовании установили, что глава фракции "Слуга
Народа" Давид Арахамия с июля 2019 года посещает центральный офис букмекерской компании
"Пари-Матч", где встречается с миноритарным собственником компании и ее
гендиректором Сергеем Портновым. Поговаривают, что цена вопроса, чтобы
заинтересовать парламентария – 5 млн
долларов", - отмечает автор статьи.
Как
сказано в материале, владельцу "Пари Матч" Швиндлерману кровь из носу нужна
лицензия, поскольку затраты на законодательную кампанию росли, при этом, цена букмекерской конторы
падала. А законопроект все обсуждался, потому как множество людей было против.
Именно поэтому, говорится в статье, Арахамия вместе с Баумом придумали
воспользоваться амбициями президента и добились вынесения проекта на первое
чтение 19 декабря 2019 года. Правда проект тогда не набрал необходимого
количества голосов.
"После
провала парламентского голосовании в первом чтении, лоббисты Швиндлермана
решили, что называется, "перевернуть шахматную доску". Швиндлерман, Арахамия и
Баум свалили вину за провал голосования на заговор рынка, очевидно, рассказав
Зеленскому, что депутатов просто перекупили конкуренты. Хотя, справедливости
ради, игровой рынок сейчас слишком разрозненный, чтобы так быстро договорится о
правилах игры", - отмечает журналист.
В
статье подчеркивается, что 20 декабря 2019 года Кабмин вслед за эмоциональной
реакцией президента начал закрывать игральные залы по всей стране. В результате
весь рынок моментальных лотерей и спортивных ставок прекратил существование.
"Но
есть одно большое "но"! Швиндлерману и в этой ситуации удалось остаться в
выигрыше. Во-первых, использовав свои связи во власти, он устранил главного
конкурента на нелегальном игровом рынке – "Фаворит". 23 января киевские
правоохранители заявили об обысках и прекращении незаконной деятельности этой
букмекерской компании на рынке виртуальных азартных игр. "Пари Матч"
Швиндлермана, ведущий точно такую же деятельность, никак не пострадал. И
продолжает, как ни в чем не бывало, работать. Конечно же, в тени, без всяких
выплат в госбюджет", - сказано в материале.
Таким
образом, подчеркивают авторы статьи, Швиндлерман со своей компанией "Пари Матч"
на сегодняшний день остался единственной компанией, которая успешно проводит
азартный бизнес в Украине, занимаясь букмекерством, казино, слотами и покером.
"Сразу
после новогодних каникул, 16 января, проект нужного Швиндлерману закона был
проголосован парламентом в первом чтении", - резюмирует автор материала.
Ранее "Комментарии"
писали, что на
Житомирщине прокуратура и силовики "накрыли" десятки игровых залов за день.
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