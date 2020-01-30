Закрытие игровых залов не коснулось только «Пари Матч» Швиндлермана – СМИ

Распоряжение Кабмина закрыть все игровые залы в стране не коснулось только компании "Пари Матч", владельца которой Эдуарда Швиндлермана называются основным бенефициаром принятия законопроекта о легализации азартных игр в Украине, пишет "Апостроф".

В статье говорится, что владелец "Пари Матч" Эдуард Швиндлерман в схему по монополизации рынка азартных игр вовлек главу фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию, а также российского бизнесмена Бориса Баума.

"Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании установили, что глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия с июля 2019 года посещает центральный офис букмекерской компании "Пари-Матч", где встречается с миноритарным собственником компании и ее гендиректором Сергеем Портновым. Поговаривают, что цена вопроса, чтобы заинтересовать парламентария – 5 млн долларов", - отмечает автор статьи.

Как сказано в материале, владельцу "Пари Матч" Швиндлерману кровь из носу нужна лицензия, поскольку затраты на законодательную кампанию росли, при этом, цена букмекерской конторы падала. А законопроект все обсуждался, потому как множество людей было против. Именно поэтому, говорится в статье, Арахамия вместе с Баумом придумали воспользоваться амбициями президента и добились вынесения проекта на первое чтение 19 декабря 2019 года. Правда проект тогда не набрал необходимого количества голосов.

"После провала парламентского голосовании в первом чтении, лоббисты Швиндлермана решили, что называется, "перевернуть шахматную доску". Швиндлерман, Арахамия и Баум свалили вину за провал голосования на заговор рынка, очевидно, рассказав Зеленскому, что депутатов просто перекупили конкуренты. Хотя, справедливости ради, игровой рынок сейчас слишком разрозненный, чтобы так быстро договорится о правилах игры", - отмечает журналист.

В статье подчеркивается, что 20 декабря 2019 года Кабмин вслед за эмоциональной реакцией президента начал закрывать игральные залы по всей стране. В результате весь рынок моментальных лотерей и спортивных ставок прекратил существование.

"Но есть одно большое "но"! Швиндлерману и в этой ситуации удалось остаться в выигрыше. Во-первых, использовав свои связи во власти, он устранил главного конкурента на нелегальном игровом рынке – "Фаворит". 23 января киевские правоохранители заявили об обысках и прекращении незаконной деятельности этой букмекерской компании на рынке виртуальных азартных игр. "Пари Матч" Швиндлермана, ведущий точно такую же деятельность, никак не пострадал. И продолжает, как ни в чем не бывало, работать. Конечно же, в тени, без всяких выплат в госбюджет", - сказано в материале.

Таким образом, подчеркивают авторы статьи, Швиндлерман со своей компанией "Пари Матч" на сегодняшний день остался единственной компанией, которая успешно проводит азартный бизнес в Украине, занимаясь букмекерством, казино, слотами и покером.

"Сразу после новогодних каникул, 16 января, проект нужного Швиндлерману закона был проголосован парламентом в первом чтении", - резюмирует автор материала.

Ранее "Комментарии" писали, что на Житомирщине прокуратура и силовики "накрыли" десятки игровых залов за день.

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