У Boeing 737 MAX нашли новые проблемы

Инженеры компании Boeing выявили новую неисправность в программном обеспечении самолетов 737 MAX. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.

Проблема будет устранена к повторному введению самолетов в эксплуатацию, отметили представители Boeing.

Как сообщало издание "Комментарии", в руководстве компании Boeing приняли решение временно не выпускать авиалайнеры 737 MAX. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии. Как сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте, Boeing 737 MAX перестанут производить уже в январе. Так, по информации американского производителя, без сокращений кадров они сосредоточат все усилия на доставке около 400 воздушных судов, которые уже есть в резерве. Ранее в Boeing сообщали, что они доработали программное обеспечение модели 737 MAX, из-за несовершенства которого могли произойти трагедии в Индонезии и Эфиопии. Ранее в Индонезии упал в море пассажирский самолет Boeing 737 MAX, на борту было 189 человек. 9 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Все находившиеся на борту люди погибли.

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