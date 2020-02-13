«Укрпочта» перестала принимать посылки в Китай

АО "Укрпочта" приостановила прием почтовых отправлений в Китай, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба украинского почтового оператора.



"В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", - сказано в сообщении.



В компании отметили, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры не имеют международных запретов на доставку почтовых отправлений из Китая.



"Укрпочта" заверила, что отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены в Китай, однако срок доставки может быть изменен.



Отметим, по состоянию на 13 февраля, зафиксировано 43 103 случая заболевания коронавирусом (из них в материковом Китае — 42 708). Количество погибших возросло до 1115 человек.

Как сообщал сайт "Комментарии", 11 и 12 февраля в Женеве состоялся глобальный форум ВОЗ по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи стало известно, что через несколько месяцев начнут тестировать первые вакцины против коронавируса.



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