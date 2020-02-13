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«Укрпочта» перестала принимать посылки в Китай

Национальная почта Китая не вводила никаких запретов в связи с распространением коронавируса

сегодня, 12:47
Автор:

• Мария Чиренко

«Укрпочта» перестала принимать посылки в Китай

АО "Укрпочта" приостановила прием почтовых отправлений в Китай, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба украинского почтового оператора.

"В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", - сказано в сообщении. 

В компании отметили, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры не имеют международных запретов на доставку почтовых отправлений из Китая.

"Укрпочта" заверила, что отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены в Китай, однако срок доставки может быть изменен.

Отметим, по состоянию на 13 февраля, зафиксировано 43 103 случая заболевания коронавирусом (из них в материковом Китае — 42 708). Количество погибших возросло до 1115 человек.

Как сообщал сайт "Комментарии", 11 и 12 февраля в Женеве состоялся глобальный форум ВОЗ по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи стало известно, что через несколько месяцев начнут тестировать первые вакцины против коронавируса.


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Источник: https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57042-do-uvagi-klintiv-informacija-onovljutsja
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