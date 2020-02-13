Названы сроки тестирования на людях вакцин против коронавируса

Через несколько месяцев начнут тестировать первые вакцины против коронавируса. Об этом заявила главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Шваминатан.

Вчера в Женеве состоялся глобальный форум ВОЗ по ситуации с коронавирусом, в котором приняли участие ученые со всего мира. По итогам встречи эксперты согласовали приоритеты работы с новым заболеванием, в том числе порядок разработки новых вакцин против вируса.

"Среднесрочные приоритеты касаются разработки вакцин и лекарств для этого заболевания. В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом", − отметила представитель организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британские ученые заявили, что одними из первых начали испытания вакцины против коронавируса на животных. Так, исследования проводят в Имперском колледже в Лондоне. Цель ученых - к концу года найти эффективную и безопасную вакцину против штамма COVID-19, чтобы помочь людям. Пока что ученые поместили вакцину в организмы мышей. Неделю будут наблюдать за реакцией животных, анализировать кровь и антитела на коронавирус. Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением особой формы пневомнии, возникшей в Ухани. Об этом передает издание The Reuters. По словам лидера китайской нации, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет еще более процветающим государством. "В настоящее время наша работа по профилактике и контролю достигла положительных результатов. У Китая есть уверенность и способность победить в борьбе с вирусом благодаря его прочной материально-технической базе и богатому практическому опыту", - подчеркивает Цзиньпин.





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