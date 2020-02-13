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Названы сроки тестирования на людях вакцин против коронавируса

11 и 12 февраля в Женеве состоялся глобальный форум ВОЗ по ситуации с коронавирусом

сегодня, 00:46
Автор:

• Ольга Чародий

Названы сроки тестирования на людях вакцин против коронавируса

Через несколько месяцев начнут тестировать первые вакцины против  коронавируса. Об этом заявила  главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Шваминатан.

Вчера в Женеве состоялся глобальный форум ВОЗ по ситуации с коронавирусом, в котором приняли участие ученые со всего мира. По итогам встречи эксперты согласовали приоритеты работы с новым заболеванием, в том числе порядок разработки новых вакцин против вируса.

"Среднесрочные приоритеты касаются разработки вакцин и лекарств для этого заболевания. В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом", − отметила представитель организации.

 Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британские ученые заявили, что одними из первых начали испытания вакцины против коронавируса на животных. Так, исследования проводят в Имперском колледже в Лондоне. Цель ученых - к концу года найти эффективную и безопасную вакцину против штамма COVID-19, чтобы помочь людям.  Пока что ученые поместили вакцину в организмы мышей. Неделю будут наблюдать за реакцией животных, анализировать кровь и антитела на коронавирус. Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением особой формы пневомнии, возникшей в Ухани. Об этом передает издание The Reuters. По словам лидера китайской нации, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет еще более процветающим государством. "В настоящее время наша работа по профилактике и контролю достигла положительных результатов. У Китая есть уверенность и способность победить в борьбе с вирусом благодаря его прочной материально-технической базе и богатому практическому опыту", - подчеркивает Цзиньпин.



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