В 200 раз больше, чем у почтальона: глава "Укрпошты" рассекретил свою зарплату

Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский получает ежемесячно 836 тысяч грн, что в 200 раз больше зарплаты почтальона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина.24".

Так, Смелянский пояснил, что его заработная плата привязана к выплате почтальона.

"Это 200 раз минимальная зарплата... 836 тысяч гривен в месяц", - сказал руководитель "Укрпошты".

Однако он отметил, что такая сумма не является постоянной из-за ряда штрафов. Например, в прошлом квартале из зарплаты руководителя "Укрпошты" высчитали штраф за опоздание на один день касательно налогов. По словам Смелянского, помешали технические проблемы с компьютером.

"Один случай относительно финмониторинга может стоить 204 тысячи штрафа лично для генерального директора", - отметил Смелянский.

По его словам, удивительно, что за 25 лет ни один госслужащий не жаловался на зарплату: "В стране становилось хуже, в Конча-Заспе становилось лучше, но никто не жаловался никогда на зарплату".

Смелянский добавил, что все время Украиной управляли "дешевые менеджеры".

Напомним, в украинском правительстве обнародовали информацию о доходах за январь 2020 года членов Кабинета министров. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько это оправданный шаг, а также – насколько реалистичны данные, выставленные на всеобщее обозрение. Отметим, что некоторые заместители получили зарплаты даже больше министров.

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