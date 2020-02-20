В 200 раз больше, чем у почтальона: глава "Укрпошты" рассекретил свою зарплату

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Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский получает ежемесячно
836
тысяч грн, что в 200 раз больше зарплаты почтальона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина.24".
Так, Смелянский пояснил, что его заработная плата
привязана к выплате почтальона.
"Это 200 раз минимальная зарплата... 836 тысяч
гривен в месяц", - сказал руководитель "Укрпошты".
Однако он отметил, что такая сумма не является постоянной из-за ряда штрафов. Например, в прошлом квартале из зарплаты руководителя "Укрпошты" высчитали штраф за опоздание на один день касательно налогов. По словам Смелянского, помешали технические проблемы с компьютером.
"Один случай относительно финмониторинга может стоить
204 тысячи штрафа лично для генерального директора", - отметил Смелянский.
По его словам, удивительно, что за 25 лет ни один
госслужащий не жаловался на зарплату: "В стране становилось хуже, в Конча-Заспе
становилось лучше, но никто не жаловался никогда на зарплату".
Смелянский добавил, что все время Украиной управляли "дешевые
менеджеры".
Напомним, в украинском правительстве обнародовали
информацию о доходах за январь 2020 года членов Кабинета министров. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", насколько это оправданный шаг, а также
– насколько реалистичны данные, выставленные на всеобщее обозрение. Отметим, что некоторые
заместители получили зарплаты даже больше министров.
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