"Новый канал" через суд намерен вернуть в эфир звезду "Comedy Women" и "Кто сверху?"

"Новый канал" подал в суд на Службу безопасности Украины и Министерство культуры, чтобы исключить российскую телезвезду Екатерину Варнаву из списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В документе указано, что популярный украинский телеканал хочет отменить соответствующий приказ министерства. Подготовительное заседание по делу назначено на 24 марта 2020 года.

Екатерина Варнава - российская телеведущая, киноактриса, участница шоу Comedy Woman и экс-участник команд КВН "Сборная малых народов" и "Свои секреты". С 2014 до 2017 год была соведущей шоу "Кто сверху?" вместе с Сергеем Притулой на "Новом канале", параллельно работая на федеральном "Первом канале" России.

Весной 2017 года СБУ запретила ей въезд в Украину на 5 лет из-за того, что она посещала Крым совместно с другими участниками Comedy Woman в 2016 году. После этого Варнава не смогла продолжить карьеру на "Новом канале".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на концерте популярного российского рэппера в Лондоне был замечен и младший сын пятого президента Украины Петра Порошенко, который почему-то кричал в микрофон "русские в Лондоне".

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