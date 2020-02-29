"ПриватБанк" предупредил о том, что его банкоматы не будут работать

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Банкоматы, терминалы и система электронных платежей Privat24 не будут работать в ночь на воскресенье, 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка" на своей странице в Facebook.
Согласно опубликованной информации, банкоматы не будут работать с 1 часа ночи до 7 часов утра. В это время банк будет обновлять свои системы. Клиентам рекомендовано позаботиться о наличных и заранее снятьв случае необходимости.
В банке заверяют, что начиная с 7 часов утра 1 марта банкоматы вернуться к обычному режиму и продолжать стабильную работу.
Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве злоумышленники придумали новую схему мошенничества с банкоматами.
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