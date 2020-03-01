"Укртелеком" поднял тарифы на связь

Компания "Укртелеком" с 1 марта изменяет стоимость своих услуг. Об этом сообщается на сайте телекоммуникационного оператора. В целом, изменение тарифов приведет к подорожанию услуг до 20-24%.

"С 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услугу фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года", - отметили в "Укртелекоме".

Так, стоимость тарифа "Домашний Безлимитный" составит 123 гривны в месяц (вместо 99 гривен), тариф "Домашний Базовый" будет стоить 117 гривен (вместо 94 гривен) и тариф "Простой" - 73,81 гривны в месяц (вместо 67,10 гривны).

Еще одним изменением в тарифах станет стоимость услуг проводного радиовещания — вместо 35 грн. за месяц обслуживания украинцам придется платить 45 грн.

Как сообщал портал "Комментарии", этой весной на киевских станциях метро появится связь 4G. В КГГА уточнили, что уже согласованы все технические аспекты с метрополитеном, кроме того операторам предоставили необходимую техническую документацию.

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