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Компания Johnson & Johnson увеличивает производство тайленола из-за увеличения спроса на фоне коронавируса

Из-за коронавируса некоторые американские компании установили ограничение на покупки тайленола

сегодня, 21:53
Автор:

• Антон Варанов

Компания Johnson & Johnson увеличивает производство тайленола из-за увеличения спроса на фоне коронавируса

Представители компании Johnson & Johnson сообщили, что заметили рост спроса на обезболивающее средство тайленол (которое также оказывает жаропонижающее действие) и другие средства первой необходимости. Глобальное распространение коронавируса побуждает людей запасаться подобными вещами. Об этом сообщает Reuters.

Компания также производит пластыри и средство листерин, предназначенное для полоскания рта. Представители Johnson & Johnson сообщили, что на текущий момент запас товаров доставляется "контролируемым образом", но производственные площадки уже увеличили, чтобы обеспечивать необходимые поставки без задержек.

В компании не ожидали, что начнется дефицит тайленола, который раньше широко использовался против головной боли и лихорадки, но они предполагают, что он лишь временно закончился в одном месте.

Опасения по поводу нехватки некоторых лекарственных препаратов возникли после того, как вспышка коронавируса отразилась на цепочке поставок и нанесла огромный ущерб на прошлой неделе. Именно тогда Индия — главный мировой поставщик непатентованных лекарств — ограничила экспорт некоторых препаратов, включая лекарства, содержащие парацетамол. В США как раз тайленол считается заменителем парацетамола.

Johnson & Johnson принимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить доступность для всех потребителей своих товаров.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за коронавируса.

 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-johnson-johnson/johnson-johnson-ramps-up-tylenol-production-as-demand-surges-idUSKBN21021J
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