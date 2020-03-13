Компания Johnson & Johnson увеличивает производство тайленола из-за увеличения спроса на фоне коронавируса

Представители компании Johnson & Johnson сообщили, что заметили рост спроса на обезболивающее средство тайленол (которое также оказывает жаропонижающее действие) и другие средства первой необходимости. Глобальное распространение коронавируса побуждает людей запасаться подобными вещами. Об этом сообщает Reuters.



Компания также производит пластыри и средство листерин, предназначенное для полоскания рта. Представители Johnson & Johnson сообщили, что на текущий момент запас товаров доставляется "контролируемым образом", но производственные площадки уже увеличили, чтобы обеспечивать необходимые поставки без задержек.

В компании не ожидали, что начнется дефицит тайленола, который раньше широко использовался против головной боли и лихорадки, но они предполагают, что он лишь временно закончился в одном месте.

Опасения по поводу нехватки некоторых лекарственных препаратов возникли после того, как вспышка коронавируса отразилась на цепочке поставок и нанесла огромный ущерб на прошлой неделе. Именно тогда Индия — главный мировой поставщик непатентованных лекарств — ограничила экспорт некоторых препаратов, включая лекарства, содержащие парацетамол. В США как раз тайленол считается заменителем парацетамола.

Johnson & Johnson принимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить доступность для всех потребителей своих товаров.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за коронавируса.

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