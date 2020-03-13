Компания Johnson & Johnson увеличивает производство тайленола из-за увеличения спроса на фоне коронавируса

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Представители компании Johnson
& Johnson сообщили, что заметили рост спроса на обезболивающее средство
тайленол (которое также оказывает жаропонижающее действие) и другие средства
первой необходимости. Глобальное распространение коронавируса побуждает людей
запасаться подобными вещами. Об этом сообщает Reuters.
Компания также
производит пластыри и средство листерин, предназначенное для полоскания рта.
Представители Johnson & Johnson сообщили, что на текущий момент запас
товаров доставляется "контролируемым образом", но производственные площадки уже
увеличили, чтобы обеспечивать необходимые поставки без задержек.
В компании не ожидали,
что начнется дефицит тайленола, который раньше широко использовался против
головной боли и лихорадки, но они предполагают, что он лишь временно закончился
в одном месте.
Опасения по поводу
нехватки некоторых лекарственных препаратов возникли после того, как вспышка
коронавируса отразилась на цепочке поставок и нанесла огромный ущерб на прошлой
неделе. Именно тогда Индия — главный мировой поставщик непатентованных лекарств
— ограничила экспорт некоторых препаратов, включая лекарства, содержащие
парацетамол. В США как раз тайленол считается заменителем парацетамола.
Johnson & Johnson принимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить доступность для всех потребителей своих товаров.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за коронавируса.
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