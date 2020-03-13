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Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за коронавируса

Коронавирус добрался и до авиасообщения в Украине

сегодня, 21:42
Автор:

• Антон Варанов

Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за коронавируса

С 17 марта в Украине полностью закроют пассажирское авиасообщение с другими государствами на неопределенный срок из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в прямом эфире украинского телеканала NewsOne.

"17 марта, с 00:00 часов, авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", — заявил Дмитрий Разумков.

Сегодня, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии украинских границ для иностранных граждан на две недели. Решение вступит в силу в течение 48 часов.

На текущий момент в Украине известны три случая заражения коронавирусом. Одна из инфицированных — 71-летняя жительница Житомирской области — умерла от болезни. Всего новой болезнью заразились более 128 тысяч человек в мире, умерли 4720, а выздоровели более 68 тысяч.

Как сообщал портал "Комментарии", в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NjdaRh0fn5A
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