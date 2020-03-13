Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за коронавируса

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С 17 марта в Украине
полностью закроют пассажирское авиасообщение с другими государствами на
неопределенный срок из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины
Дмитрий Разумков в прямом эфире украинского телеканала NewsOne.
"17 марта, с 00:00
часов, авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское
сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну",
— заявил Дмитрий Разумков.
Сегодня, 13 марта,
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии украинских
границ для иностранных граждан на две недели. Решение вступит в силу в течение
48 часов.
На текущий момент в Украине известны три случая заражения коронавирусом. Одна из инфицированных — 71-летняя жительница Житомирской области — умерла от болезни. Всего новой болезнью заразились более 128 тысяч человек в мире, умерли 4720, а выздоровели более 68 тысяч.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка.
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