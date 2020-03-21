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Кабмин на 4 года продлил контракт Коболеву

Андрей Коболев продолжит работать на должности главы правления «Нафтогаза»

сегодня, 21:07
Автор:

• Таисия Ерохина

Кабмин на 4 года продлил контракт Коболеву

Кабинет министров согласился с решением наблюдательного совета акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” и оставил Андрея Коболева главой правления. Об этом говорится на правительственном портале.

Согласно распоряжению Кабмина, контракт будет продлен на 4 года – с 23 марта 2020 года по 22 марта 2024 года.

Напомним, контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевим, который завершается 22 марта, продлен на четыре года. Соответствующее решение было принято наблюдательным советом компании, его еще должен утвердить Кабмин. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения относительно этого решения.

Ранее издание "Комментарии" сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы требуют от России компенсации убытков, которые компания получила за незаконное отчуждение своих активов в аннексированном Крыму. В компании убытки на сегодняшний день оценивают в 8 млрд долларов. Отмечается, что устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге. В то время как окончательное решение по размеру компенсации должно быть принято до середины следующего года.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-vikonavchogo-organu-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-kompaniya-naftogaz-ukrayini327200320?fbclid=IwAR3-0HfxQddElZsE1-meyzF30RLQAu9drskVqL74Zk6MABfhofLynciZrp0
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