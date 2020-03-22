Dragon Capital купит столичный небоскреб 101 Tower

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал добро компании Dragon Capital Investments Limited на приобретение акций компании Сур Rose Holding Limited. Отмечается, что сделка пройдет опосредовано через компанию 101 Limited, которая зарегистрирована в Никосии, на Кипре.
Приобретение акций позволит Dragon Capital обеспечить более 50% голосов в управлении Сур Rose Holding Limited, которая является владельцем ООО "Еврожитлогруп", которому, в свою очередь, принадлежит бизнес-центр 101Tower.
Небоскреб "101 Tower" расположен в центре Киева, по улице Льва Толстого. Его эксплуатацией и сдачей в аренду занимается "Еврожитлогруп", которое связывают с бизнесменом Вадимом Столаром. Конечными бенефициарами "Еврожитлогруп" являются сын экс-мэра столицы Степан Черновецкий с долей в 75% и Игорь Никонов (25%).
Крупными арендаторами офисов в 101Tower являются компании Samsung R&D, Nextiva, ДТЭК, визовый отдел Посольства Федеративной Республики Германия, представительство Rietumu Banka Latvia.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против НАК "Нафтогаз Украины".
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