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Dragon Capital купит столичный небоскреб 101 Tower

Разрешение на приобретение акций владельцев 101 Tower выдал Антимонопольный комитет

сегодня, 15:09
Автор:

• Сергей Медведев

Dragon Capital купит столичный небоскреб 101 Tower

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал добро компании Dragon Capital Investments Limited на приобретение акций  компании Сур Rose Holding Limited. Отмечается, что сделка пройдет опосредовано через компанию  101 Limited, которая зарегистрирована в Никосии, на Кипре.

Приобретение акций позволит  Dragon Capital обеспечить более 50% голосов в управлении Сур Rose Holding Limited, которая является владельцем ООО "Еврожитлогруп", которому, в свою очередь, принадлежит бизнес-центр 101Tower.

Небоскреб "101 Tower" расположен в центре Киева, по улице Льва Толстого. Его эксплуатацией и сдачей в аренду занимается "Еврожитлогруп", которое связывают с бизнесменом Вадимом Столаром. Конечными бенефициарами "Еврожитлогруп" являются сын экс-мэра столицы Степан Черновецкий с долей в 75% и Игорь Никонов (25%).

Крупными арендаторами офисов в  101Tower являются компании Samsung R&D, Nextiva, ДТЭК, визовый отдел Посольства Федеративной Республики Германия, представительство Rietumu Banka Latvia.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Антимонопольный комитет Украины  (АМКУ) открыл дело против НАК "Нафтогаз Украины".


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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/22/658375/
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