"Золотая пирамида" B2B Jewelry: компания заморозила выплаты на время карантина

Компания B2B Jewelry замораживает выплаты кешбэков, обещая возобновить их после карантина из-за коронавируса. Об этом сообщил основатель проекта Николай Гонта в видеообращении к инвесторам.





Так, проект B2B Jewelry решили поставить на паузу: прекращаются выплаты кешбэков и вывод средств. Такое решение руководство обусловливает прекращением деятельности большинства магазинов в связи с карантином в Украине. Как пояснил Гонта, не работает основное звено цепи - сеть магазинов.

"Нужно понимать - это опасность нарушения баланса покупок/продаж и влияние этого на кассу проекта. Если приток денежных средств будет ограничен, а выплаты кэшбэка происходить в полном объеме, то это несоответствие бизнес-стратегии проекта приведет к полной просадке кассы", - заявил Гонта.

Добавим, что участникам проекта можно будет "отоварить", т.е. поменять на ювелирные украшения свои сертификаты в онлайн-кабинете. Сам Гонта отметил, что так поступать не намерен, поскольку доверяет проекту.

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