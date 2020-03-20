Удар карантином по бизнесу: какие отрасли экономики Украины коронавирус убьет, а кого ждет расцвет

"Пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры убьют и без того слабую украинскую экономику". Люди, следящие за информпространством, наверняка слышат подобный тезис в том или ином виде по несколько раз в день от политиков и экономистов. Портал "Комментарии" решил, наконец, тщательно разобраться в этой теме и предложил нашим экспертам порассуждать о том, какие отрасли может "убить", а какие "окрылить" эпидемия.

Коронавирус добьет АПК, но поднимет фармакологию

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко критикует принимаемые правительством меры по борьбе с коронавирусом. По мнению эксперта, "карантин" добивает и без того едва дышащую украинскую экономику.

"Украинская промышленность и так "лежит" из-за некомпетентных действий абсолютно непрофессиональной власти. Машиностроение, аэрокосмическая отрасль, химпром, горно-металлургический комплекс влачат жалкое существование. Ряд заводов закрыт, многие предприятия в разы снизили темпы работы. Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство) тоже деградирует из-за мародеров-олигархов, которые "дерибанят" наш АПК. А введенные "карантинные меры" лишь усугубят ситуацию и окончательно добьют нашу экономику, – уверен Анатолий Пешко. – К тому же, сейчас массово возвращаются гастарбайтеры. Поступлений в бюджет куда меньше, а безработица набирает ход. Думаю, страну ожидают очередные трудные времена, из которых мы что-то никак не можем выйти".

По мнению экономиста, в данной ситуации в наиболее выгодном положении оказались торговые сети, продающие продукты питания, а также фармакологическая промышленность и все ее составляющие.

"Не исключено, что ситуация с коронавирусом – это искусственный процесс, с которым связаны фармакологические компании и спецслужбы США, – говорит академик. – Сейчас колоссальную прибыль получат те, кто продает маски, противовоспалительные, противогриппозные препараты, антибиотики, дезинфицирующие средства. Плюс – компании, которые выпускают определенное медицинское оборудование – те же аппараты искусственного дыхания. А вот базовые отрасли промышленности попали под удар. В Европе закрываются мощные заводы, в том числе выпускающие автомобили. Удар по экономике нанесен колоссальный. Наименьший – по экономике США. Она тоже пострадает, но не так, как, допустим, европейская или китайская. Думаю, что политики используют ситуацию, чтобы прикрыть свои экономические проблемы. И отчасти им это удалось".

Карантин - смертельный удар по мелкому бизнесу

Один из соорганизаторов движения #saveФОП – предприниматель, экономист, кандидат наук по госуправлению Сергей Доротич считает, что наибольший удар пришелся по мелкому бизнесу – микропредприятиям.

"Маленькие кафе, кондитерские, ремонты одежды и обуви, парикмахерские пострадали (и страдают) особенно. Такие предприниматели живут от дохода до дохода, как многие – от зарплаты до зарплаты. У них нет запасов капитала, который бы их поддержали сейчас, во время карантина", - говорит эксперт.

По словам Сергея Доротича, государство своими непродуманными решениями (а именно – не отменив налоги для такого рода предпринимателей) заложило конфликт между собственниками таких микропредприятий и нанятыми работниками.

"Есть, к примеру, маленькая парикмахерская, – приводит пример экономист. – Ее открыл человек, который выносил бизнес-идею, воплотил ее в жизнь. Более того, взял двух-трех человек на работу. Но теперь этих людей нужно или увольнять, или просить с пониманием отнестись – и просидеть какое-то время без зарплаты. Ведь платить приходится из своего кармана (при отсутствии доходов) не только зарплату, но и налоги. В итоге – конфликт. Недавняя команда распадается. Люди увольняются, ссорятся. Почему только для самозанятых сделали налоговые послабления, а для нанятых ими сотрудников – нет? Почему не убрали единый налог? Для Киева, может, это смешные цифры. Но не для маленьких городков и поселков".

Коронавирус выведет в тренды "космическую еду"

Выиграет же от ситуации фармацевтическая индустрия, уверен Доротич.

"Эта отрасль, которая, в основном, принадлежит транснациональным компаниям, и ранее получала сверхприбыли. А теперь и вовсе получит мощный толчок для дальнейшего развития. Паника помогает – люди набирают всё "про запас". И даже после окончания эпидемии будут делать запасы впрок… Печально, что дополнительные стимулы получают, скорее всего, именно иностранные фармацевтические компании, – акцентирует эксперт. – Отечественным же власть не помогает. Как, впрочем, всему украинскому бизнесу, который не пропагандирует и не стимулирует".

Среди нового направления может набрать ход бизнес, связанный с продуктами длительного хранения, считает Доротич.

"Речь о сухих, высушенных продуктах в соответствующей упаковке. Они могут храниться десятилетиями. Фактически – космическая еда, – поясняет эксперт. – Уверен, что этот вид бизнеса ждет расцвет".

Стимулируется и дистанционная торговля (Интернет, Новая почта, Розетка), уверен экономист: "Она и так показывала прирост. А сейчас, в силу ситуации, люди массово перейдут на этот вид услуг. И будут им пользоваться в дальнейшем".

Карантин убъет сферу перевозок, а новые бизнесы будут нишевыми

Из-за карантинных мер уйдут в минус транспортная отрасль, перевозки (автобусные, жд, авиа), рестораны, кафе, торговля непродовольственными товарами, розничный товарооборот. Такое мнение высказал экономический эксперт, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский.

"Сотни тысяч человек, занятных в этих отраслях, потеряют работу. Страдают и отрасли, которые не попали под "карантин". Ведь многие чисто физически не могут добраться до работы из-за транспортно коллапса", – поясняет эксперт.

Крупный бизнес (металл, руда) еще раньше попал под ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, подчеркивает Скаршевский. А сейчас падение цен на нефть продолжит тянуть вниз цены на сырьевые товары, что и без карантина повлияет на украинскую промышленность.

"Напомню, что на протяжении восьми месяцев наше промпроизводство сокращается. Проблемы и так были, рецессия промышленности была. А теперь еще и те карантинными мерами и неадекватными вызовами правительство добивает сферу услуг", – считает экономист.

Толчок, по мнению Скаршевского, получат онлайн доставки и прочие службы доставки, а также перевозчики, которые остались в строю, особенно таксисты.

"Люди будут меньше выходить, а непродовольственные товары можно получить только по тем же заказам онлайн, – поясняет эксперт. – Понятно, что выиграет, в том числе через откровенно спекулятивные вещи, фармацевтика… Новые бизнесы, если и появятся, будут нишевыми. При общем падении платежеспособного спроса, в рынке можно только перераспределиться – из офлайн в онлайн. Общий же экономический эффект от всей этой ситуации, включая карантинные меры, будет негативным. К тому же, власть теперь будет списывать все свои огрехи на коронавирус. Между тем, эпидемия лишь стала спусковым крючком как для локальных экономик (в том числе в Украине – бессмысленное угнетение сферы услуг), так и в мировом масштабе, где запущен кризис и разорваны глобальные производственные цепочки".

Как сообщали "Комментарии", карантин в Украине могут продлить. При этом он может стать еще жестче, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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