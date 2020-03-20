Будет жестче: в Украине могут продлить карантин

Карантин в Украине могут продлить. При этом он может стать еще жестче. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Пока этот вопрос не решен, говорит главный санврач Украины. В Минздраве будут смотреть, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса. Если количество больных будет стремительно расти, избежать продления карантина не удастся.

"Мы готовы к такому варианту развития событий. Он возможен. Это не секрет. Если количество больных будет расти такими же темпами, карантин продлим стопроцентно", говорит Ляшко. При этом призывает украинцев не нарушать условия карантина, ведь эффективен он будет только в случае его соблюдения.

Карантин в Украине ввели 11 марта, чтобы остановить вспышку коронавируса Covid-19. Пока - до 3-го апреля. Далее правительство будет решать, что делать после окончания этого срока. На время карантина в Украине отменены все массовые мероприятия, закрыты садики, школы и университеты, не работают кафе и рестораны, также в Киеве, Днепре и Харькове закрыли метро, а автобусное и железнодорожное сообщение между городами отменили. По словам Виктора Ляшка, если все эти мероприятия окажутся малоэффективными, то условия карантина станут еще жестче. "Нам нужно мобилизоваться, чтобы был результат", - подытожил главный санитарный врач.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине начали штрафовать за нарушение правил карантина.

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