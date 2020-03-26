"ПриватБанк" объявил кредитные каникулы до конца мая

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"ПриватБанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая этого же года. Об этом передает пресс-служба учреждения.
Как сообщили в банке, "кредитные каникулы" введен как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.
"Кредитные каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту "Кредитный лимит на счета". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.
О порядке введения "кредитных каникул" по этому и других кредитных продуктах клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения, в которых банком будет указана подробная информация о новых условий погашения кредитов на указанные периоды.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за карантина украинцы предпочитают пользоваться услугами банков преимущественно через интернет и удаленно.
В первую неделю карантина клиенты банка "Приват" пользовались интернет-банкингом на 27% чаще, чем в обычное время. При этом поток клиентов в отделения "ПриватБанка" снизился примерно в два раза по сравнению со спокойными временами, а именно на 54%.
"За первую неделю общенационального карантина число клиентов в оффлайн банковской сети сократилось от 30% до 70% в зависимости от региона", — заявили в пресс-службе банка.
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