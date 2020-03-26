«Укрнафта» сообщила о риске остановки своего производства: названы 2 причины

Полугосударственная компания "Укрнафта" заявила об угрозе финансового коллапса и остановки производства. Об этом говорится на страничке компании в Facebook.

Как сообщил глава правления Олег Гез, компания страдает от двух сокрушительных факторов: падение спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса и рекордно низкие цены на нефть в мире. Так, в результате ограничения на передвижения вследствие карантинных мероприятий компания ожидает сокращение потребления нефтепродуктов на уровне 15-20%. Кроме того, цены на нефть марки "Юралс", которая является главным индикативом для продажи нефти украинского происхождения, упали до уровня 19-23 долларов за баррель. Это существенно ниже уровня полной себестоимости нефти "Укрнафты" с учетом рентной платы и других платежей в бюджет, объясняют в компании.



"При этом ситуация обостряется из-за того, что еще до падения цен "Укрнафта" накопила около 420 тыс. тонн нефти и конденсата (добычи декабря-марта), которые компания не смогла реализовать на государственных аукционах из-за того, что устанавливаемые государством стартовые цены не соответствовали рыночному уровню и покупатели отказывались покупать сырье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация этого объема сырья по текущим низким ценам приведет к прямым финансовым потерям. Поэтому, заявляют в компании, производственная деятельность "Укрнафты" становится убыточной, грозит финансовый коллапс и остановка производства.

Поэтому компания обратилась к правительству, попросив ввести для нефтегазодобывающих компаний "налоговые каникулы" по уплате рентных платежей сроком до конца 2020 года. Или же предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, которые временно снизили бы ставки рентной платы для нефти и конденсата с нынешних 31% до 6%. Также альтернативой может стать выполнение государством в лице НАК "Нафтогаз Украины" обязанности по выкупу непроданных нефти и конденсата по ценам аукционов, которые не состоялись.

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