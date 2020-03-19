Удешевление нефти: какими будут цены на АЗС и что может предпринять Россия

Нефть в мире стремительно дешевеет. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", каковы в этой связи перспективы ценообразования на украинских АЗС, а также оценили возможные действия России.

На торгах 18 марта цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель. Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года. А российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевела до $19 за баррель (так дешево российская нефть не стоила с 2002 года). Российский рубль на этом фоне стремительно теряет вес: долларом торгуют примерно по 72 рубля (максимум с марта 2016-го). Обвал цена на нефть и курса рубля произошел не только из-за коронавируса и разворачивающегося мирового кризиса, но и в связи с выходом России 6 марта из сделки ОПЕК+. Ее участники не смогли договориться о продлении соглашения, истекающего 31 марта.

"Падение цен на АЗС произойдет однозначно"

Эксперт по энергетическим вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отмечает, что для Украины как для импортозависимой (в том числе касательно топлива) страны падение мировых цен на нефть – это хорошо.

"Нужно будет меньше валюты, чтобы покупать прежние (или меньшие, учитывая сокращение спроса в связи с эпидемией коронавируса и карантинными мерами) объемы топлива, – поясняет эксперт. – Так что падение цен на АЗС произойдет однозначно. Вопрос – когда и на сколько. В отличие от нефтяных рынков, наши трейдеры работают с привязкой к долгосрочным договорам. И цена формируется в среднем за месяц. Так что трейдеры пока не знают даже среднюю цену по марту. Она будет вычислят как средняя среди ежедневных котировок за месяц и станет известна 1 апреля. Но точно можно ожидать, что цена на топливо снизиться".

Правда, уточняет эксперт, не нужно забывать об амортизирующем факторе – росте курса доллара, влияющего на импортный товар. В том числе – на топливо.

"С начала кризиса доллар укрепился примерно на 3 гривни. Так что нельзя считать, что цена на топливо, упавшие в мире примерно на треть, упадут на столько же в Украине в гривневом эквиваленте", – предупреждает Сергей Куюн.

"Нужно учитывать, что в РФ есть серьезные резервы"

Учитывая, что у нас происходит стремительная девальвация гривни, падение цен на нефть (даже если не будет последующего ее повышения) не особо отразится на украинских АСЗ, считает эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Пока особого оптимизма касательно дешевого бензина у меня нет, – говорит эксперт. – Вопрос ведь не только в девальвации гривни, но и в том, что в нефтепродуктах нефть составляет примерно треть. К тому же, еще нужно понаблюдать за котировками. Насколько долгосрочным будет падение? Не вернуться ли цены через пару недель к 40 долларам за баррель?"

Нынешняя цена нефти – однозначная низкая для российской экономики, подчеркивает Прокип.

"Но, опять же, все упирается в то, как долго продержится эта низкая цена, – говорит эксперт. – Нужно учитывать, что в РФ есть серьезные резервы (в Минфинансов РФ утверждают, что ликвидные средства золотовалютных резервов смогут покрывать потери федерального бюджета России от падения цен на нефть до 25-30 долларов на протяжении от шести до десяти лет – прим. ред.). Но при этом они будут искать способы, чтобы нефть стоила дороже. Или пытаться договориться с ОПЕК касательно сокращения добычи, или добиваться своего военно-политическим путем".

"РФ однозначно серьезно пострадает"

"Понятно, что от снижения цен на нефть страдают, прежде всего, страны, которые занимаются ее экспортом, – говорит политический эксперт Сергей Таран. – Но они по разному зависят от этого экспорта. К примеру, финансовая часть, которую получают США от экспорта нефти, – ничтожна по сравнению с той частью, которую получает от этого Россия. Так что РФ однозначно серьезно пострадает. Ее экономика имеет слабую структуру, зависимую от экспорта нефти и газа".

При этом, подчеркивает Сергей Таран, у России есть серьезный запас, ресурс, на котором она может продержаться.

"Может она пойти и на переговоры с Саудовской Аравией. Так что обвал цен на нефть, который мы сейчас наблюдаем, это точно это не "конец России", как надеются некоторые, – говорит политэксперт. – Но это для нее – серьезные проблемы. Для Украины, безусловно, хорошо, что РФ сейчас слабеет. Путинская Россия не начинала войн при слабой экономике и маленькой цене на нефть. Напротив – она шла на агрессию на пике цен на нефть. С другой стороны, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, Кремль вполне может начать "маленькую победоносную войну" с одной из сопредельных стран".

Что касается возможности серьезного обновления ценников на украинских АСЗ в сторону уменьшения, то такая вероятность, по мнению Сергея Тарана, незначительна.

Ранее "Комментарии" писали, что цены на нефть достигли 18-летнего минимума.

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