Цены на нефть достигли 18-летнего минимума

Фьючерсы на сырую нефть в США упали до 18-летнего минимума, а Brent достигла более чем 16-летнего минимума, поскольку введенные ограничения на путешествия и социальные ограничения направленные на борьбу с коронавирусом подняли перспективу самого крутого в истории годового падения спроса на нефть. Об этом пишет Reuters.



Нефть марки Brent подорожала на 1,91 долл., или 6.7%, – 26,82 долл. за баррель после падения до 26,65 долл., самой низкой цены с конца 2003 года. Отмечается, что это самое резкое падение цен на нефть с 1980-х годов.

Инвестиционные банки и консалтинговые компании сильно урезали свои прогнозы спроса, поскольку растущее число крупнейших городов и экономик мира ограничивает движение.

"Падение спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса выглядит все более резким", – говорится в записке Goldman Sachs, которая прогнозируя падение цен на Brent до 20 долл. за баррель во втором квартале, до самого низкого уровня с 2002 года.

Банк ожидает сокращения спроса на 8 миллионов баррелей в день к концу марта и ежегодного снижения в 2020 году на 1,1 миллиона баррелей в день, что, по его прогнозам, будет самым большим рекордом.

Rystad Energy пошла еще дальше, прогнозируя снижение спроса в годовом исчислении на 2,8 млн баррелей в сутки, или на 2,8%, в этом году.

Ранее "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия отказалась от усилий по поддержке цен на нефть и теперь готовится затопить мировые рынки огромными объемами дешевой нефти, что загнало нефтяные фьючерсы в тупик и создало почву для серьезной битвы с конкурирующими производителями, включая Россию и Соединенные Штаты.

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