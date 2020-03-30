Британская авиакомпания EasyJet приостанавливает полеты и отправляет сотрудников в оплачиваемый отпуск из-за коронавируса

Бюджетная авиакомпания EasyJet из Великобритании вынуждена приостановить полеты и отправить своих сотрудников в оплачиваемые отпуска из-за распространения коронавируса Covid-19 и, как следствие, значительного сокращения числа полетов по всему миру. Об этом сообщили в издании Reuters.



Примечательно, что руководство авиакомпании не назвало дату возобновления коммерческих рейсов и возвращения сотрудников к работе. Из-за введенного карантина в большинстве стран мира лоукостеру EasyJet пришлось поставить на прикол весь свой парк самолетов.

"Мы продолжаем предпринимать все возможные действия, чтобы сократить издержки и некритические расходы на всех уровнях и помочь смягчить воздействие коронавируса", — заявили в EasyJet.

Со среды, 1 апреля, 4 тысячи сотрудников отправятся в двухмесячный отпуск с сохранением заработной платы, но снижением ее на 20%. В последние дни работы авиакомпания выполнила 650 рейсов по эвакуации более 45 тысяч человек в Великобританию.

Как сообщал портал "Комментарии", в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина.

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