Британская авиакомпания EasyJet приостанавливает полеты и отправляет сотрудников в оплачиваемый отпуск из-за коронавируса

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Бюджетная авиакомпания EasyJet из
Великобритании вынуждена приостановить полеты и отправить своих сотрудников в
оплачиваемые отпуска из-за распространения коронавируса Covid-19 и, как следствие, значительного сокращения числа
полетов по всему миру. Об этом сообщили в издании Reuters.
Примечательно, что
руководство авиакомпании не назвало дату возобновления коммерческих рейсов и
возвращения сотрудников к работе. Из-за введенного карантина в большинстве
стран мира лоукостеру EasyJet
пришлось поставить на прикол весь
свой парк самолетов.
"Мы продолжаем
предпринимать все возможные действия, чтобы сократить издержки и некритические
расходы на всех уровнях и помочь смягчить воздействие коронавируса", — заявили
в EasyJet.
Со среды, 1 апреля, 4
тысячи сотрудников отправятся в двухмесячный отпуск с сохранением заработной
платы, но снижением ее на 20%. В последние дни работы авиакомпания выполнила 650
рейсов по эвакуации более 45 тысяч человек в Великобританию.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина.
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