"Отдельный случай": в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина

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В бельгийском Льежском
университете на факультете ветеринарии зарегистрировали случай заражения
коронавирусом Covid-19 у кошки.
Специалисты утверждают, что она заразилась от своего хозяина. Об этом сообщает
издание DW со ссылкой на
федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA).
У кошки были проблемы с
дыханием и пищеварительным трактом. Вирусолог Эмманюэль Андре отмечает, что это
"отдельный случай", который мог произойти из-за слишком близкого контакта между
животным и заболевшим человеком.
По словам вирусолога,
животные не могут быть переносчиками и способствовать распространению
коронавируса. Они также заражаются в исключительных случаях, которым можно считать и зафиксированный в Бельгии.
Специалисты AFSCA подтвердили,
что вероятность передачи Covid-19 от домашних
животных человеку незначительная, особенно в сравнении с вероятностью при
прямом контакте между людьми.
Но в AFSCA настоятельно
рекомендуют соблюдать правила гигиены при контактах с животными, даже
домашними. А именно избегать тесного контакта, особенно поцелуев и обмена
слюнями, мыть руки после контакта и тщательно вытирать лапы после прогулок.
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