"Отдельный случай": в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина

В бельгийском Льежском университете на факультете ветеринарии зарегистрировали случай заражения коронавирусом Covid-19 у кошки. Специалисты утверждают, что она заразилась от своего хозяина. Об этом сообщает издание DW со ссылкой на федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA).



У кошки были проблемы с дыханием и пищеварительным трактом. Вирусолог Эмманюэль Андре отмечает, что это "отдельный случай", который мог произойти из-за слишком близкого контакта между животным и заболевшим человеком.

По словам вирусолога, животные не могут быть переносчиками и способствовать распространению коронавируса. Они также заражаются в исключительных случаях, которым можно считать и зафиксированный в Бельгии.

Специалисты AFSCA подтвердили, что вероятность передачи Covid-19 от домашних животных человеку незначительная, особенно в сравнении с вероятностью при прямом контакте между людьми.

Но в AFSCA настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены при контактах с животными, даже домашними. А именно избегать тесного контакта, особенно поцелуев и обмена слюнями, мыть руки после контакта и тщательно вытирать лапы после прогулок.

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