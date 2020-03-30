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Главная Новости Мир Европа "Отдельный случай": в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
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"Отдельный случай": в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина

Вирусолог из Бельгии говорит, что заражение кошки коронавирусом — «отдельный случай»

сегодня, 21:55
Автор:

• Антон Варанов

"Отдельный случай": в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина

В бельгийском Льежском университете на факультете ветеринарии зарегистрировали случай заражения коронавирусом Covid-19 у кошки. Специалисты утверждают, что она заразилась от своего хозяина. Об этом сообщает издание DW со ссылкой на федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA).

У кошки были проблемы с дыханием и пищеварительным трактом. Вирусолог Эмманюэль Андре отмечает, что это "отдельный случай", который мог произойти из-за слишком близкого контакта между животным и заболевшим человеком.

По словам вирусолога, животные не могут быть переносчиками и способствовать распространению коронавируса. Они также заражаются в исключительных случаях, которым можно считать и зафиксированный в Бельгии.

Специалисты AFSCA подтвердили, что вероятность передачи Covid-19 от домашних животных человеку незначительная, особенно в сравнении с вероятностью при прямом контакте между людьми.

Но в AFSCA настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены при контактах с животными, даже домашними. А именно избегать тесного контакта, особенно поцелуев и обмена слюнями, мыть руки после контакта и тщательно вытирать лапы после прогулок.

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Источник: https://www.dw.com/ru/в-бельгии-кошка-заразилась-коронавирусом-от-хозяина/a-52949401
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