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Культовый журнал Forbes снова начнет выпускаться в Украине

Уже этой весной выйдет первый выпуск "Forbes. Украина" от нового главреда и инвестора

30 марта 2020, 22:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

Культовый журнал Forbes снова начнет выпускаться в Украине

Авторитетное бизнес-издание "Forbes" снова начнет выпускаться в украинской версии, первый обновленный выпуск готовится к выходу уже этой весной. Новость сообщается на сайте журнала.

Издателем журнала будет ООО "УЯВИ!" Артура Гранц и Владимира Федорина, а новым главным редактором будет Федорин, который возглавлял этот пост до 2013 года.

Журнал будет выходить на русском и украинском языках 10 раз в год. Онлайн версия издания запустится во второй половине текущего года. Более 80% контента издания будет локальным. В нем традиционно будут выходить лонгриды, истории о предпринимателях, рейтинги самых богатых и влиятельных, а также рейтинг перспективных украинский "30 до 30-ти".

"Я очень рад вернуться в Forbes. Мы собираемся создать потрясающий продукт для этих бурных времен, помогая украинским читателям и пользователям реализовать огромный потенциал нашей страны", - отмечает Владимир Федорин.

Инвестор Артур Гранц заявил, что очень рад сотрудничать со столь значительным изданием с громким именем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинском МИД рассказали, как будут складываться отношения между Украиной и ЕС после снятия ограничений из-за карантина.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/partnerreleases/2020/03/30/uyavy-is-the-new-publisher-of-forbes-ukraine/?fbclid=IwAR0QToYQKQBoomw3xpgFEAasCGaUcVrsMRN3xFX-nSjqd4pwPO_p_A4Cdwk#401ed8db3d0b
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