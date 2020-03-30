Культовый журнал Forbes снова начнет выпускаться в Украине

Авторитетное бизнес-издание "Forbes" снова начнет выпускаться в украинской версии, первый обновленный выпуск готовится к выходу уже этой весной. Новость сообщается на сайте журнала.

Издателем журнала будет ООО "УЯВИ!" Артура Гранц и Владимира Федорина, а новым главным редактором будет Федорин, который возглавлял этот пост до 2013 года.

Журнал будет выходить на русском и украинском языках 10 раз в год. Онлайн версия издания запустится во второй половине текущего года. Более 80% контента издания будет локальным. В нем традиционно будут выходить лонгриды, истории о предпринимателях, рейтинги самых богатых и влиятельных, а также рейтинг перспективных украинский "30 до 30-ти".

"Я очень рад вернуться в Forbes. Мы собираемся создать потрясающий продукт для этих бурных времен, помогая украинским читателям и пользователям реализовать огромный потенциал нашей страны", - отмечает Владимир Федорин.

Инвестор Артур Гранц заявил, что очень рад сотрудничать со столь значительным изданием с громким именем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинском МИД рассказали, как будут складываться отношения между Украиной и ЕС после снятия ограничений из-за карантина.

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