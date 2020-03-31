Мировой карантин может привести к острому дефициту презервативов

Генеральный директор западной компании по производству презервативов Karex Bhd, которая является крупнейшей в мире, Гох Миах Киат рассказал, что мир стоит на пороге острого дефицита латексных средств для предохранения. Об этом передает издание Bloomberg.

Причиной такой проблемы стал высокий спрос на презервативы на фоне домашней самоизоляции в карантине при том, что производственные мощности работают лишь на треть.

Гох Миах Киат прогнозирует, что дефицит презервативов будет везде, но особенно в Африке, куда поставки кондомов в рамках гуманитарных программ могут затянуться на месяцы. Кроме того, в Karex Bhd предполагают, что цены на презервативы повысятся.

Karex Bhd выпускает более 5 млрд презервативов в год (доля на мировом рынке – около 20%) и экспортирует их в более чем 140 стран. Компания производит презервативы для таких известных брендов, как Durex, а также продает продукцию под собственным брендом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный модный дом Франции создал презервативы собственного бренда.







Источник: Новости Ю

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