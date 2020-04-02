Половина украинских предприятий сможет продержаться не больше месяца карантина – опрос

В Украине 51% собственников бизнеса смогут продержаться месяц в условиях карантина, а каждый четвертый – имеет возможность не обанкротиться в течение 2-3 месяцев. О результатах опроса украинского бизнеса говорится на сайте Союза украинских предпринимателей (СУП).

К продлению сроков карантина в Украине негативно относятся 42% опрошенных, а 30% - с ответом не определились. Лишь каждый четвертый считает продление ограничительных мер до 24 апреля необходимым. Так, продолжают работать в условиях пандемии почти 60% владельцев предприятий (речь идет преимущественно о крупном и среднем бизнесе), а 29% – прекратили работу (характерно для микробизнеса). Сообщается, что 51% предприятий способны продержаться лишь 1 месяц, а каждый четвертый бизнес – до 2-3 месяцев работы в условиях карантина. Тогда как 6% предпринимателей полностью закрыли бизнес, среди них больше всего представителей микро- и малого бизнес. И только 3% опрошенных заявили, что их бизнес сможет работать длительное время при необходимых условиях (речь идет об арендных каникулах или удаленном доступе для сотрудников).

Кроме того, треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), зафиксировали снижение доходов на 90-100% с начала карантина. А также эти предприниматели уже уволили до половины сотрудников. Тогда как владельцы малого и среднего бизнеса указали уменьшение доходов на 25-50%, а уволили - от 10 до 25% работников. Потери прибылей крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер.

Поэтому в СУП призывают власть освободить от уплаты ЕСВ и НДФЛ до конца года весь бизнес, который не сокращает персонал в условиях простоя производства, предоставить возможность всем работодателям получить частичную помощь для своих работников и ввести мораторий на все проверки бизнеса до конца года.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что делает власть для поддержки бизнеса в условиях карантина из-за коронавируса.

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