Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.04.2020

BTC/USD

6742.10

ETH/USD

138.86

LTC/USD

39.78

НБУ 02.04.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Известная авиакомпания сократит 36 тысяч рабочих мест из-за коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Известная авиакомпания сократит 36 тысяч рабочих мест из-за коронавируса

Авиакомпания British Airways вынуждена временно уволить рекордное количество сотрудников

сегодня, 17:32
Автор:

• Екатерина Белоброва

Известная авиакомпания сократит 36 тысяч рабочих мест из-за коронавируса

Авиакомпания British Airways рассматривает возможность временного отстранения от работы 36 тысяч своих сотрудников в связи с прекращением перелетов на фоне международного карантина из-за пандемии COVID-19. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, компания получила принципиальное согласие на осуществление данной меры от профсоюза Unite и сейчас стороны прорабатывают детали соглашения. Речь не идет об увольнении сотрудников, а лишь о временной приостановке работы.

Всего сокращение затронет 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса авиаперевозчика.

Отмечается, что 31 марта British Airways сообщила, что временно прекратит полеты из лондонского аэропорта Гатвик в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде местные слоны вынуждены голодать в связи с закрытием туристической сферой в рамках карантина из-за вируса COVID-19.

"Если не будет никакой поддержки, чтобы сохранить их в безопасности, эти слоны, некоторые из которых беременны, либо умрут от голода, либо будут выведены на улицы, чтобы просить милостыню", — сообщил основатель фонда "Save Elephant Foundation".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirusa-british-airways-vremenno-uvolit-1585793415.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...