Известная авиакомпания сократит 36 тысяч рабочих мест из-за коронавируса

Авиакомпания British Airways рассматривает возможность временного отстранения от работы 36 тысяч своих сотрудников в связи с прекращением перелетов на фоне международного карантина из-за пандемии COVID-19. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, компания получила принципиальное согласие на осуществление данной меры от профсоюза Unite и сейчас стороны прорабатывают детали соглашения. Речь не идет об увольнении сотрудников, а лишь о временной приостановке работы.

Всего сокращение затронет 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса авиаперевозчика.

Отмечается, что 31 марта British Airways сообщила, что временно прекратит полеты из лондонского аэропорта Гатвик в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде местные слоны вынуждены голодать в связи с закрытием туристической сферой в рамках карантина из-за вируса COVID-19.

"Если не будет никакой поддержки, чтобы сохранить их в безопасности, эти слоны, некоторые из которых беременны, либо умрут от голода, либо будут выведены на улицы, чтобы просить милостыню", — сообщил основатель фонда "Save Elephant Foundation".





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