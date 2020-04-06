"300 тысяч литров от "Укрспирта": производители антисептиков получили дешевую партию сырья

На прошлой неделе государственный Укрспирт предоставил 300 тысяч литров спирта украинским производителям антисептиков. Такой спирт не облагался акцизным налогом, поэтому он в пять раз дешевле обычного. Об этом передает издание "Громадское", ссылаясь на временного руководителя Укрспирта Сергея Блискуна.

"За короткий срок мы поставили уже около 300 тысяч литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков. Сейчас у нас подписаны соответствующие договора с 32 украинскими компаниями. Поставка сырья для антисептиков с заводов происходят 7 дней в неделю под наблюдением налоговиков", - отмечает Блискун.

Отмечается, что ранее "Укрспирт" не имел полномочий продавать сырье другим компаниям-производителям, но сейчас, в связи с внесением изменений в действующее законодательство на фоне вспышки пандемии COVID-19, имеет возможность снабжать фирмы по выпуску антисептиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что фармацевты из Испании рекомендуют действенные антисептики, способные защитить от распространения вируса COVID-19.

Идеальный антисептик для рук - тот, в составе которого будет 95% этилового спирта, или около того. При этом стоит обратить внимание и на то, какой именно спирт входит в состав дезинфицирующего средства. Самым эффективным в борьбе с коронавирусом является этанол. Поэтому в составе антисептика обязательно должен быть именно этиловый спирт, говорит фармацевт.

"Если в составе антисептического геля есть порядка 95% этилового спирта, он обеспечит инактивацию вирусов", - говорит испанский фармацевт Мар Сиейра.

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