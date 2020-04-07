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ПриватБанк вводит доплаты для сотрудников отделений

Специальные доплаты сотрудники ПриватБанка начнут получать уже с апреля

7 апреля 2020, 23:00 722
Автор:

• Антон Корнилов

ПриватБанк вводит доплаты для сотрудников отделений

Руководство ПриватБанка приняло решение о введении дополнительной платы к зарплатам для сотрудников, которые работают в отделениях в период общенационального карантина в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе банка на официальном сайте.

Специальные доплаты сотрудники ПриватБанка начнут получать уже с апреля. Нововведение коснется только тех сотрудников, которые работают в отделениях, обеспечивают оборот наличности и отвечают за бесперебойную работу терминалов и банкоматов.

В пресс-службе рассказали, что решили увеличить зарплаты на период общенационального карантина также охранникам и уборщикам, ведь им тоже приходится работать в отделениях и рисковать здоровьем, как и банковским сотрудникам.

"ПриватБанк прилагает максимум усилий для защиты, информирования и поддержки сотрудников, в том числе материальной", — заявили в пресс-службе ПриватБанка.

Как сообщал портал "Комментарии", Днепр закрывает въезд с 8 апреля до конца общенационального карантина в Украине.


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Источник: https://privatbank.ua/news/2020/4/7/1176
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