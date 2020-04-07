ПриватБанк вводит доплаты для сотрудников отделений

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Руководство ПриватБанка приняло решение о введении
дополнительной платы к зарплатам для сотрудников, которые работают в отделениях
в период общенационального карантина в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в
пресс-службе банка на официальном сайте.
Специальные доплаты сотрудники ПриватБанка начнут получать
уже с апреля. Нововведение коснется только тех сотрудников, которые работают в
отделениях, обеспечивают оборот наличности и отвечают за бесперебойную работу
терминалов и банкоматов.
В пресс-службе рассказали, что решили увеличить зарплаты на
период общенационального карантина также охранникам и уборщикам, ведь им тоже
приходится работать в отделениях и рисковать здоровьем, как и банковским
сотрудникам.
"ПриватБанк прилагает максимум усилий для защиты,
информирования и поддержки сотрудников, в том числе материальной", — заявили в
пресс-службе ПриватБанка.
Как сообщал портал "Комментарии", Днепр закрывает въезд с 8 апреля до конца общенационального карантина в Украине.
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