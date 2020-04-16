Группа Метинвест отказалась от налоговых каникул

Группа "Метинвест" решила отказаться от налоговых каникул, чтобы поддержать города, в которых находятся ее предприятия, сообщает пресс-служба компании. Сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысит 50 млн грн. Это налог на землю и налог на недвижимость.

Налоговые каникулы для украинского бизнеса гарантированны законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины". Его приняли для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса.

В свою очередь в группе "Метинвест" считают, что сейчас важно сохранить объем налоговых поступлений со стороны градообразующих предприятий. Именно поэтому компания приняла решение поддержать местные громады.

"Несмотря на глобальный кризис в металлургической отрасли, мы понимаем, что распространение коронавируса повышает нашу ответственность перед обществом. Имея возможность воспользоваться налоговыми каникулами в Украине, мы считаем необходимым материально помочь городам, в которых работаем. Именно поэтому мы продолжаем платить налоги в местные бюджеты в полном объеме. Это решение поддержали и акционеры "Метинвеста" Ринат Ахметов и Вадим Новинский", - сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков. Он считает, что сейчас необходимо поддерживать любой бизнес - и крупный и малый, - а государство должно выработать определенные компенсационные механизмы на региональных и городских уровнях, которые позволят бизнесу успешно справляться с кризисными ситуациями и продолжать эффективно работать, обеспечивая налоги и рабочие места.

Компания также присоединилась к борьбе с коронавирусом.

"Метинвест" предпринимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса на своих предприятиях: сотрудники обеспечены личными средствами защиты и дезинфекции, постоянно проводится дополнительная обработка помещений и транспорта. Группа участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом: помогает городским медицинским учреждениям с поставками необходимых средств защиты и с обеспечением кислородом, проводит дезинфекцию улиц и остановок, предоставляет продуктовые наборы ветеранам производства", - отметил Рыженков.

Также в пресс-службе сообщили, что Фонд Рината Ахметова совместно с группой "Метинвест" передал в Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области 160 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Для страны таких закупили 300 тысяч. Кроме них приобрели и передали МОЗ аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы, а также средства индивидуальной защиты для украинских медиков: изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски и очки. Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных во все области страны по проекту "200 скорых для Украины". Сейчас Фонд закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

В свою очередь, Международный благотворительный Фонд Вадима Новинского передал медицинским учреждениям 1 млн медицинских масок, 100 тысяч экспресс-тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 10 инфекционных боксов и 850 костюмов для биозащиты, 1000 очков для медиков и 3 диагностические ПЦР-системы с наборами одноразовых тестов.

Оба Фонда также оказывают помощь пожилым людям и ветеранам, поставляя им продуктовые наборы, рассказали представители пресс-службы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о ситуации с коронавирусом в Украине по состоянию на утро четверга, 16 марта.

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