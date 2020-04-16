Новая статистика коронавируса в Украине на 16 апреля: заразилось еще 397 человек (карта по регионам)

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 397 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра четверга, количество инфицированных в нашей стране составляет 4161 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 16 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 116 пациентов. В то же время вылечили 186 человек.

На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 279 случаев;

Волынская область - 109 случаев;

Днепропетровская область - 78 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 116 случаев;

Запорожская область - 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 401 случай;

Кировоградская область - 198 случаев;

Киев - 644 случая;

Киевская область - 234 случая;

Львовская область - 166 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 73 случая;

Полтавская область - 27 случаев;

Ровенская область - 204 случая;

Сумская область - 80 случаев;

Тернопольская область - 333 случая;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 37 случаев;

Черновицкая область - 662 случая;

Черкасская область - 110 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.





Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.





Также мы писали, что известный украинский врач и инфекционист Евгений Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.

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