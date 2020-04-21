"Укрзализныця" сократит рабочую неделю для своих сотрудников

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"Укрзализныця" намерена сократить рабочую неделю для работников предприятия до четырех дней. Такую информацию опубликовал на своей странице в Facebook эксперт в транспортной отрасли Александр Кава. В подтверждение своих слов он прикрепил сканы протокола заседания правления компании.
"Правление "Укрзализныци" решило экономить на зарплатах простых железнодорожников, приняв решение сократить рабочую неделю до 4 дней. Этот подход применялся на УЗ во времена Януковича", - подчеркнул Кава.
Если верить фото документа, руководство "Укрзализныци" должно принять соответствующее решение о сокращении рабочей недели до 19 июня. Само же изменение в рабочем графике сотрудников может появиться с 1 июля.
Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины решил уволить временно исполняющего обязанности главы правления Укрзализныци Желько Марчека. Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 15 апреля.
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