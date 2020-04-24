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«Энергоатом» может производить, но не может продать самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса – и.о. главы НАЭК

И.о. главы «Энергоатома» Петр Котина сообщил, что за первые три месяца этого года задолженность энергорынка перед НАЭК составила около 4,7 млрд грн

сегодня, 12:35
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«Энергоатом» может производить, но не может продать самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса – и.о. главы НАЭК

Атомным электростанциям, которыми управляет НАЭК "Энергоатом", искусственно ограничили доступ на рынок электроэнергии в угоду другим видам генерации. Об этом заявил и.о. главы НАЭК Петр Котина в интервью "Цензор. Нет".

"Дошло уже до абсурда. Сейчас нашу генерацию ограничили на 2150 МВт. Фактически государственный "Энергоатом" может производить, но не может продать нашу самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса. Потому что в результате общего падения потребления в условиях пандемии частично эти 2150 МВт замещаются другими видами генерации", - сообщил Котина.

И.о. главы НАЭК отметил, что за первые три месяца 2020 года задолженность энергорынка перед "Энергоатомом" составила около 4,7 млрд грн. При этом электроэнергия частных производителей более дорогой "зеленой" и тепловой электроэнергии оплачивается в первую очередь.

"Долги растут. Парадокс – мы производим электроэнергию примерно в 8 раз дешевле зеленых электростанций, которые находятся в частных руках, они строят дополнительные мощности, и им платят прежде всего. Неплатежи катастрофические. "Энергоатом" в долгах, а частные компании в прибылях, разве это государственный подход?" - заявил Котина.

Ранее СМИ сообщали, что выработка электроэнергии НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. При имеющейся рабочей мощности 10 050 МВт в работу были включены только 7 900 МВт. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия зеленой и тепловой генерации.


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Источник: https://m.censor.net.ua/resonance/3191049/ioglavy_energoatoma_petr_kotin_neplateji_katastroficheskie_energoatom_v_dolgah_a_chastnye_kompanii_v
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