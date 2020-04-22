Дешевую электроэнергию "Энергоатома" вытеснили ради "зеленой" и тепловой генерации, - СМИ

Вчера в НАЭК "Энергоатом" ограничили выработку электроэнергии на 21%: при мощности 10 050 МВт в работу включили только 7 900 МВт. Таким образом, вместо дешевой электроэнергии госкомпании потребляли дорогую электроэнергию зеленой и тепловой генерации. Об этом свидетельствует суточный график производства/потребления электроэнергии НАЭК "Укрэнерго" за 21 апреля.

Согласно информации о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС по состоянию на 22 апреля, энергоблок №2 Запорожской АЭС находится в резерве. Тем временем энергоблоки №5 запорожской АЭС и №2 Южно-Украинской АЭС находятся в краткосрочном ремонте.

Вместо электроэнергии "Энергоатома", 85% которой продает ГП "Гарантированный покупатель" по цене 567 грн за МВт/ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Последнюю продают по "зеленому" тарифу, который в 2020 году составляет около 4280 грн за МВт/ч.

Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене Рынка на сутки вперед (РСВ). Согласно данным ГП "Оператор рынка", цена РСВ 21 апреля выросла почти до 1300 грн за МВт/ч.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% зеленой генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Ранее "Комментарии" сообщали, что компания ДТЭК Рината Ахметова остановит угледобывающую компанию "Павлоградуголь". При этом в ДТЭК требуют повышения цен на электроэнергию на 20% и предупреждают власть о проблемах с 30 тыс. шахтеров. Об этом написал в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на заявление компании.

Также мы писали о том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), своим решением полностью запретила импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь. И, как сообщают “Наші гроші”, уже в марте цена электроэнергии в Украине выросла на 9% -22% и стала самой дорогой в Европе. Компания ДТЭК, уверяют журналисты, продает электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем соседней Словакии.

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