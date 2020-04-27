Аэробусов не будет: в компании предупредили 135 тысяч человек о масштабном увольнении

Во французской компании Airbus, которой прочили прорыв в авиастроении, заявили о масштабных проблемах. Исполнительный директор Гийом Фори предупредил 135 тысяч сотрудников о возможном “глубоком сокращении” рабочих мест, добавив, что из-за пандемии на карту поставлено выживание компании.

Тысячи сотрудников Airbus получили соответствующие письма со словами руководства о том, что компания "истекает кровью с беспрецедентной скоростью". Мол, из-за коронавируса авиакомпании пытаются продержаться на плаву и прекратили покупки новых самолетов. Таким образом, производство воздушных “бусов” сократили до минимума, а эксперты называют перспективы компании не радужными. Впрочем, как и будущее конкурентов - американской компании Boeing.

Напомним, так называемый коронакризис коснулся компании Boeing Co, которая производит одноименные самолеты. В связи с тем, что практически все авиасообщение мира приостановлено на период пандемии, чтобы смягчить финансовые потери, в авиакомпании предложили своим сотрудникам уволиться по собственному желанию. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два собственных источника в Boeing Co.

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