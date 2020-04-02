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Самолетов не будет: Boeing готовит масштабное увольнение сотрудников

Чтобы смягчить финансовые потери от кризиса из-за коронавируса, в авиакомпании Boeing Co предложили своим сотрудникам уволиться по собственному желанию

сегодня, 08:50
Автор:

• Елена Волкова

Самолетов не будет: Boeing готовит масштабное увольнение сотрудников

Так называемый коронакризис коснулся компании Boeing Co, которая производит одноименные самолеты. В связи с тем, что практически все авиасообщение мира приостановлено на период пандемии, чтобы смягчить финансовые потери, в авиакомпании предложили своим сотрудникам уволиться по собственному желанию. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два собственных источника в Boeing Co.

По данным информагентства, исполнительный директор компании Дэйв Калхун сегодня подробно опишет план увольнения некоторых сотрудников в служебной записке. На столь жесткие меры, по словам источников в Boeing, руководство пошло из-за отсрочки производства самолетов на неопределенный срок.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп рассказал о жутких последствиях самоизоляции из-за коронавируса. Главное из них - стремительный рост самоубийств. Об этом Трамп заявил во время традиционного брифинга в Белом доме. Несмотря на то, что США сейчас является эпицентром вспышки коронавируса, Дональд Трамп считает, что страна должна вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Иначе жутких последствий тотальной самоизоляции не избежать.



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Источник: comments.ua
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