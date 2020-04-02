Трамп предупредил о жутких последствиях самоизоляции

Президент США Дональд Трамп рассказал о жутких последствиях самоизоляции из-за коронавируса. Главное из них - стремительный рост самоубийств. Об этом Трамп заявил во время традиционного брифинга в Белом доме.

Не смотря на то, что США сейчас является эпицентром вспышки коронавируса, Дональд Трамп считает, что страна должна вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Иначе жутких последствий тотальной самоизоляции не избежать.

Первое, что угрожает американцам - суицидальные настроения. Трамп считает, что уединение со своими проблемами, может подтолкнуть людей к самоубийству. Этому только поспособствует нарастающий кризис, безработица и потеря заработка.

Но и это еще не все. Президент США также прогнозирует стремительный рост случаев домашнего насилия, поскольку семьи все время будут находится вместе и конфликты обострятся. Ко всему, страна может столкнуться с тем, что люди чаще начнут употреблять наркотики.

Поэтому Дональд Трамп пока выступает против ужесточения карантина, не смотря на то, что количество инфицированных и умерших от коронавируса в стране растет стремительнее, чем где-либо в мире. В частности, президенту предлагали остановить транспортное сообщение между штатами, или хотя бы изолировать регионы, где больных больше всего.

"Нам нужно возвращаться к работе, двигаться дальше. Прекращения перемещения по стране, а затем его возобновление, - это очень трудная задача", - говорит Трамп.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/T3zyHz14lF — The White House (@WhiteHouse) April 1, 2020

По состоянию на утро четверга, 2 апреля, в США подтвердили почти 217 тысяч случаев инфицирования Covid-19.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в мире количество инфицированных приближается к миллиону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!