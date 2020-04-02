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Счет больных коронавирусом может пойти на миллионы, а в Ровно мертвым нашли чиновника: новости, которые вы могли пропустить

Количество больных коронавирусом стремительно приближается к миллиону, а в Ровно местного чиновника нашли застреленным в собственной квартире.

сегодня, 07:53
Автор:

• Виолетта Комаровская

Счет больных коронавирусом может пойти на миллионы, а в Ровно мертвым нашли чиновника: новости, которые вы могли пропустить

За шаг к первому миллиону

Количество инфицированных коронавирусом в мире стремительно приближается к миллиону. По состоянию на 7:00 четверга, 2 апреля, таких уже 937 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований Университета Джонса Хопкинса. Самая сильная вспышка Covid-19 сейчас в Соединенных Штатах, Италии, Испании. Там более сотни тысяч зараженных в каждой. Умерли от коронавируса в мире с начала вспышки 47 тысяч пациентов. Почти 194 тысячи выздоровели. 


Коронавирус у министра

Коронавирус Covid-19 обнаружили у министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана. Состояние чиновника не тяжелое и он продолжает лечиться из дома. Кронавирус также диагностировали и у его жены, пишет The Jerusalem Post. Чиновникам, с которыми Лицман общался также придется побыть дома. На самоизоляцию, в частности, отправили главу Совета нацбезопасности Мейра Бен-Шабата и гендиректора Минздрава Моше Бара Симана Това. В целом в Израиле коронавирус подтвердили у шести тысяч пациентов. 240 из них уже выздоровели, 26 умерли. 


Гибель чиновника

В Ровно мертвым нашли заместителя управления Государственного геокадастра. Тело Ильи Карпова нашли в его квартире в гостинной, сообщили в пресс-службе областной полиции. Причиной смерти, по предварительным данным, стало огнестрельное ранение в грудную клетку. Рядом с мужчиной находилось охотничье ружье. Именно из него был произведен выстрел. Сейчас правоохранители склоняются к версии, что это было самоубийство. Ружье было зарегистрированным. Его забрали на экспертизу. Илье Карпову было 32 года. У него остались жена и маленький ребенок. 


Военные испытания

Украинские военные испытали ракетный комплекс "Ольха-М" в Одесской области. Это новейшая отечественная разработка. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 120 километров. Работают над его созданием и усовершенствованием в конструкторском бюро "Луч" уже второй год подряд. В этот раз на полигоне проверяли, на сколько точно система залпового огня поражает цели на самых дальних дистанциях. 

Читайте также о новых правилах карантина в Украине. 


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